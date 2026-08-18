Cisgiordania, la sua casa è assediata dai coloni: cittadino Usa torna dall’Ohio e issa la bandiera americana sul tetto – Il video
Dopo sette notti insonni trascorse a monitorare a distanza la propria abitazione circondata dai coloni israeliani, Loui Ridi ha deciso di imbarcarsi su un volo da Detroit per fare ritorno nella sua terra natia. Il 46enne palestinese-americano, residente a Toledo (Ohio) ma cresciuto nel villaggio di Qusra, nella Cisgiordania occupata, è rientrato nella sua proprietà per evitarne l’esproprio, issando la bandiera degli Stati Uniti sul tetto.
«Non potevo stare a guardare»
L’episodio riguarda una delle tre abitazioni del comprensorio rimaste sotto assedio per oltre una settimana. Ridi ha spiegato le ragioni del suo viaggio improvviso ai microfoni di Reuters, che ne ha seguito il rientro: «Non potevo permettere che i coloni si impossessassero della mia casa mentre stavo a guardare».
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Arrivato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, l’uomo si è diretto verso Qusra. Accompagnato da alcuni giornalisti, ha atteso a circa 100 metri dall’ingresso per una trentina di minuti, prima che un veicolo militare scortasse il gruppo oltre il cancello di cemento della proprietà. Guadagnato l’accesso all’immobile al tramonto, Ridi è salito sul punto più alto della struttura per dispiegare il vessillo statunitense. L’uomo ha ribadito che l’area in cui sorge la sua abitazione rientra tra i territori posti sotto il controllo dell’Autorità Palestinese in base agli accordi di pace stipulati negli anni ’90.
(immagini diffuse su X dal corrispondente della Cnn @JDiamond1)