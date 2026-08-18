Cisgiordania, la sua casa è assediata dai coloni: cittadino Usa torna dall’Ohio e issa la bandiera americana sul tetto – Il video

Loui Ridi, 46 anni, è volato dagli Stati Uniti al villaggio di Qusra dopo sette giorni di assedio alla sua abitazione. Scortato dall'esercito, è entrato nell'immobile per impedirne l'occupazione: «Non potevo stare a guardare»

Dopo sette notti insonni trascorse a monitorare a distanza la propria abitazione circondata dai coloni israeliani, Loui Ridi ha deciso di imbarcarsi su un volo da Detroit per fare ritorno nella sua terra natia. Il 46enne palestinese-americano, residente a Toledo (Ohio) ma cresciuto nel villaggio di Qusra, nella Cisgiordania occupata, è rientrato nella sua proprietà per evitarne l’esproprio, issando la bandiera degli Stati Uniti sul tetto.

I was with Palestinian-American Loui Ridi tonight when he made it to his home in Qusra.

One of the first things he did was raise an American flag over his house.

I’ll have much more on this story soon- pic.twitter.com/xAZpeJrZlH — Jeremy Diamond (@JDiamond1) August 17, 2026

«Non potevo stare a guardare»

L’episodio riguarda una delle tre abitazioni del comprensorio rimaste sotto assedio per oltre una settimana. Ridi ha spiegato le ragioni del suo viaggio improvviso ai microfoni di Reuters, che ne ha seguito il rientro: «Non potevo permettere che i coloni si impossessassero della mia casa mentre stavo a guardare».

Palestinian-American Louay Abu Ridi arrived at his home in the village of Qusra, south of Nablus, after returning from the United States, as settlers and Israeli occupation forces continued their siege of the house for the ninth consecutive day.



The house is located in the Jabal… pic.twitter.com/Mhn7t7dTg4 — Saad Abedine (@SaadAbedine) August 17, 2026

Arrivato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, l’uomo si è diretto verso Qusra. Accompagnato da alcuni giornalisti, ha atteso a circa 100 metri dall’ingresso per una trentina di minuti, prima che un veicolo militare scortasse il gruppo oltre il cancello di cemento della proprietà. Guadagnato l’accesso all’immobile al tramonto, Ridi è salito sul punto più alto della struttura per dispiegare il vessillo statunitense. L’uomo ha ribadito che l’area in cui sorge la sua abitazione rientra tra i territori posti sotto il controllo dell’Autorità Palestinese in base agli accordi di pace stipulati negli anni ’90.

(immagini diffuse su X dal corrispondente della Cnn @JDiamond1)