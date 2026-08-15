Israele attacca il sud del Libano. Almeno 11 morti, è il più grave bilancio dall’accordo sulla fine delle ostilità

Hezbollah promette vendetta ed esorta il parlamento libanese: «Basta ai negoziati con Tel Aviv sono umilianti»

Si aggrava nel Libano del sud il bilancio delle vittime causate dai raid israeliani ad Ansar e Deir ez-Zahrani, delle ultime ore. I morti salgono ad almeno 11, mentre 19 sono i feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel Paese dall’accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Tra le vittime ci sono due donne e tre bambini.

Hezbollah promette vendetta

Davanti ai raid in Libano Hezbollah minaccia una «risposta adeguata». Il Partito di Dio torna quindi ad esortare le autorità di Beirut a mettere fina ai negoziati con Israele che definisce «umilianti». Il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri ha condannato gli attacchi israeliani. In una dichiarazione, Berri, riferisce “Al Jazeera“, ha affermato che gli attacchi rappresentano la continuazione della «guerra di sterminio». Secondo il presidente del Parlamento libanese, «Israele non rispetta gli accordi di cessate il fuoco né le leggi, e non tiene conto neppure degli sforzi diplomatici volti a porre fine alla guerra in Libano e, più in generale, nella regione».

La situazione in Cisgiordania, con l’assedio a Qusra

Un team del comune di Qusra, a sud di Nablus, è stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani mentre cercava di ripristinare la rete elettrica presso l’abitazione della famiglia Abu Rida, danneggiata da un altro attacco avvenuto nei giorni scorsi. A darne notizia sono l’agenzia Wafa e la testata Ynet, che ha raccolto la testimonianza del proprietario dell’immobile. Nonostante la chiusura militare dell’area imposta dall’IDF, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso circa 15 coloni estremisti che, nella mattinata di oggi, si sono nuovamente avvicinati alla casa, già finita nel mirino dall’inizio della settimana.