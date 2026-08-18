Iran, resta alta la tensione sul Golfo. Teheran: «Lo Stretto di Hormuz resta chiuso finché gli Usa non rispettano l’accordo»

Gli Houthi attaccano le raffinerie Aramco. Mercantile colpito da un proiettile

Tensione sempre più alta sullo scacchiere mediorientale e sulle rotte del commercio di idrocarburi. La Repubblica islamica dell’Iran ha chiarito che lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto fino al completo soddisfacimento delle condizioni concordate con Washington.

Le condizioni dell’Iran per lo sblocco di Hormuz

A tracciare la linea della fermezza è stato Mohammad Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran e presidente del Parlamento. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim, la riapertura della fondamentale rotta marittima sarà possibile solo a determinate condizioni. La prima è la revoca immediata del blocco navale e dell’embargo petrolifero; la seconda prevede il rilascio di tutti gli asset finanziari iraniani congelati all’estero. Il tutto con la cessazione delle ostilità.

Ghalibaf ha sottolineato come la tregua e la trattativa abbiano permesso all’Iran di «accrescere la resilienza economica e ricostruire le capacità di difesa», lanciando un chiaro monito agli avversari: «La Repubblica islamica è pronta a infliggere al nemico una sconfitta più pesante, proporzionata alle sue azioni e al suo procrastinare».

Nuovi attacchi tra Mar Rosso e Stretto di Hormuz

Sul campo, la situazione della sicurezza marittima continua a deteriorarsi a causa delle azioni dei ribelli Houthi e degli incidenti lungo le rotte commerciali. L’agenzia di stampa Saba ha reso noto che i miliziani Houthi hanno colpito con diversi droni la raffineria Aramco di Jazan, situata sulla costa meridionale del Mar Rosso. L’operazione viene descritta come ritorsione per presunte violazioni dello spazio aereo sui governatorati yemeniti di Saada e Hajjah. L’agenzia britannica Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations) ha riferito che un mercantile in transito lungo lo Stretto di Hormuz è stato raggiunto da un proiettile di natura non identificata. L’impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato il ferimento di un membro dell’equipaggio, assistito dalla Guardia Costiera dell’Oman. Al momento non si registrano danni di tipo ambientale.