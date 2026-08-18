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Nella notte nuovi attacchi tra Russia e Ucraina: centinaia di droni su Mosca e 10 morti nella regione ucraina di Kharkiv

18 Agosto 2026 - 12:07 Olga Colombano
attacco missilistico a Pechenihy, Kharkiv Ucraina
attacco missilistico a Pechenihy, Kharkiv Ucraina
Centinaia di droni sono stati lanciati nella notte tra Ucraina e Russia, mentre un attacco russo ha provocato vittime a a Pechenihy e un drone è entrato nello spazio aereo della Moldavia
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Continuano gli attacchi con droni tra Ucraina e Russia, in una delle notti più intense delle ultime settimane. Secondo le autorità russe, circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca, mentre in Ucraina sarebbero stati abbattuti 111 droni russi su almeno 147 lanciati nella notte. I media russi riferiscono anche di oltre mille attacchi registrati nell’arco di 24 ore, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti e otto feriti nella regione di Kharkiv. La nuova escalation ha coinvolto, di nuovo, anche un Paese vicino. Un drone di provenienza ritenuta russa è entrato nello spazio aereo della Moldavia ed è precipitato in un campo, dove è esploso provocando un piccolo incendio ma senza ferire nessuno.

Gli attacchi russi in Ucrania

Nella serata un attacco con drone attribuito alla Russia ha ucciso due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, nella regione di Zaporizhzhia. Secondo i media ucraini, gli attacchi russi sono stati condotti con droni lanciati da diverse basi situate in tutto il Paese, tra cui Kursk, Oryol, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dai territori ucraini occupati del Donetsk e della Crimea. Il bilancio più grave è però quello dell’attacco missilistico nella regione di Kharkiv. Secondo quanto riferito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un missile ha colpito un incrocio molto frequentato, dove si trovano un ufficio postale e alcuni negozi circondati da edifici residenziali. «Risponderemo al brutale attacco su Kharkiv», ha scritto Zelensky sui social, confermando la morte di 10 persone.

Gli attacchi ucraini in Russia

Nella stessa notte Mosca ha denunciato un massiccio attacco di droni ucraini. Secondo le autorità russe, circa 620 velivoli senza pilota hanno preso di mira la regione della capitale e 180 sarebbero stati intercettati e distrutti. L’attacco avrebbe ferito tre persone, tra cui un bambino di 10 anni. Le autorità russe hanno inoltre accusato il Regno Unito di essere coinvolto nella campagna di attacchi in profondità sul territorio russo, sostenendo che alcuni dei droni utilizzati dall’Ucraina siano di fabbricazione britannica. L’ambasciata russa a Londra ha dichiarato che il governo britannico «pagherà» visto che sta aiutando «deliberatamente un’escalation».

Un drone entra nello spazio aereo della Moldavia

A preoccupare è anche quello che è accaduto in Moldavia, dove un drone non identificato è entrato nello spazio aereo del Paese prima di precipitare. Il velivolo è esploso in un campo provocando un incendio di piccole dimensioni, ma senza causare feriti. La presidente moldava Maia Sandu ha attribuito alla Russia la responsabilità dell’episodio e ha dichiarato che «la cosa più importante che possiamo fare per fermare questi droni, sia nella Repubblica di Moldova sia in Ucraina, è aiutare l’Ucraina affinché abbia successo in questa guerra e la Russia non possa più continuare a combattere». L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dall’abbattimento di un altro drone in Romania e uno in Lettonia da parte delle forze della Nato. 

In copertina: foto pubblicata su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dell’attacco a Pechenihy, nella regione di Kharkiv

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