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Indonesia, nuovo terremoto di magnitudo 6.1 a Sumatra

18 Agosto 2026 - 09:13 Stefania Carboni
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La terra continua a tremare dopo la scossa di 6.7 di Ferragosto sull'isola di Flores. La situazione e gli aggiornamenti
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Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell’isola indonesiana di Sumatra, a una profondità di 29 chilometri, secondo quanto riportato dall’agenzia geofisica del Paese. Lo rende noto al Jazeera.

Il dato è stato confermato anche dall’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG). «Il terremoto si è verificato a 160 chilometri a sud-est del distretto di Nias Sud, nella provincia di Sumatra Settentrionale», si legge nel comunicato. L’epicentro del terremoto è stato individuato a una profondità di 29 chilometri. L’agenzia ha precisato che non sussiste alcun rischio di tsunami.

La situazione in Indonesia, i migliaia di sfollati

Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare alle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l’isola di Flores a Ferragosto. Sono oltre 60 le vittime e oltre 200 i feriti. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. Mentre la Farnesina che nega di connazionali coinvolti, precisa che sono circa 5mila i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. L’ambasciata italiana a Jakarta ha attivato un nuovo numero emergenza: +62 8139964395.

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