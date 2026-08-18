Indonesia, nuovo terremoto di magnitudo 6.1 a Sumatra

La terra continua a tremare dopo la scossa di 6.7 di Ferragosto sull'isola di Flores. La situazione e gli aggiornamenti

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell’isola indonesiana di Sumatra, a una profondità di 29 chilometri, secondo quanto riportato dall’agenzia geofisica del Paese. Lo rende noto al Jazeera.

#Gempa Mag:6.1, 18-Aug-2026 13:02:23WIB, Lok:0.65LS, 98.32BT (147 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:29 Km #BMKG

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data pic.twitter.com/ZlozP6ENYb — BMKG (@infoBMKG) August 18, 2026

Il dato è stato confermato anche dall’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG). «Il terremoto si è verificato a 160 chilometri a sud-est del distretto di Nias Sud, nella provincia di Sumatra Settentrionale», si legge nel comunicato. L’epicentro del terremoto è stato individuato a una profondità di 29 chilometri. L’agenzia ha precisato che non sussiste alcun rischio di tsunami.

La situazione in Indonesia, i migliaia di sfollati

Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare alle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l’isola di Flores a Ferragosto. Sono oltre 60 le vittime e oltre 200 i feriti. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. Mentre la Farnesina che nega di connazionali coinvolti, precisa che sono circa 5mila i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. L’ambasciata italiana a Jakarta ha attivato un nuovo numero emergenza: +62 8139964395.