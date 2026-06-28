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Francia, precipita un aereo da turismo vicino a Nancy: 11 morti. A bordo un gruppo di infermieri per il battesimo col paracadute

28 Giugno 2026 - 13:51 Cecilia Dardana
aereo precipitato francia
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Il velivolo è caduto nella località di Tomblaine durante un volo per un "battesimo del lancio" con il paracadute. Tra le vittime cinque istruttori, cinque allievi (molti dei quali infermieri della zona) e un pilota esperto. La prefettura ha attivato l'unità di crisi
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Undici persone sono morte oggi a Tomblaine, nel dipartimento orientale francese di Meurthe-et-Moselle, in Francia, dopo che l’aereo da turismo su cui viaggiavano è precipitato a poca distanza dall’aeroporto di Nancy. Il bilancio non ha lasciato scampo a nessuna delle persone a bordo del velivolo civile, che trasportava un gruppo di appassionati per una sessione di lancio con il paracadute. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai media transalpini, l’impatto con il suolo è stato così violento che tre delle persone a bordo sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo ancora prima che il mezzo toccasse terra.

Chi sono le vittime

A perdere la vita nello schianto sono stati cinque istruttori, cinque allievi e il pilota del mezzo, descritto dalle autorità locali come un professionista di grande esperienza. Tra le vittime figurano diversi infermieri liberi professionisti della zona di Nancy, che avevano deciso di passare la giornata insieme per effettuare il loro battesimo del lancio, la prima esperienza in assoluto di salto con il paracadute.

L’area isolata e l’intervento dei soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente sul luogo del disastro, concentrandosi nei pressi di Rue Salvador Allende. Il prefetto del dipartimento, Yves Séguy, si è recato sul posto e ha disposto l’immediata attivazione del Centro Operativo Dipartimentale per garantire il monitoraggio in tempo reale dell’evento e coordinare i servizi di emergenza medica e le forze dell’ordine. Nel frattempo, la polizia ha lanciato un appello urgente sui canali social chiedendo alla popolazione di evitare assolutamente la zona dello schianto, sia per facilitare il lavoro degli inquirenti sia per garantire il transito delle ambulanze. I rappresentanti della procura locale e della gendarmeria terranno a breve una conferenza stampa per fare luce sulle cause che hanno provocato l’improvvisa caduta del velivolo.

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