California, B-52 si schianta subito dopo il decollo. Del velivolo militare rimane poco o nulla – Il video

Sono aerei progettati per trasportare sia armamenti convenzionali sia nucleari. E sono impiegati anche per la guerra in Iran

Un B-52 Stratofortress dell’Aeronautica degli Stati Uniti si è schiantato poco dopo il decollo dalla Base Aerea di Edwards, in California. Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente sul luogo ma le immagini rilanciate dai media, come Fox News, non lasciano molte speranze sui sopravvissuti a bordo.

🚨 BREAKING: A B-52 Stratofortress bomber has CRASHED at Edwards Air Force base in California



No word on casualties at this time, but its not looking good.



PLEASE pray for some sort of miracle for our service members 🙏🏻 pic.twitter.com/ntQ2EAUC2N — Nick Sortor (@nicksortor) June 15, 2026

Quanti militari sono previsti a bordo di un B-52

l Boeing B-52 Stratofortress, normalmente operati da un equipaggio di cinque persone, è un bombardiere strategico a lungo raggio entrato in servizio nel 1955. Progettato per trasportare sia armamenti convenzionali sia nucleari, è stato impiegato in numerosi conflitti, dalla guerra del Vietnam alle più recenti operazioni in Medio Oriente.

La Edwards Air Force Base, vasta installazione militare situata nel deserto della California a circa 160 chilometri a nord di Los Angeles, è nota anche per essere il luogo in cui il pilota collaudatore Chuck Yeager superò per la prima volta la barriera del suono nel 1947.

L’incidente arriva a quasi un anno da un altro episodio che aveva coinvolto un B-52. Nel luglio dello scorso anno, il pilota di un aereo di linea regionale in volo sopra il North Dakota fu costretto a effettuare una brusca manovra evasiva per evitare una possibile collisione in volo con un bombardiere B-52 che si trovava sulla sua traiettoria. Le autorità militari hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto di oggi.