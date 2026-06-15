Zelensky: «Ho suggerito a Trump di incontrarci con Putin negli Usa». Il presidente Usa: «Con loro ottime conversazioni. Sembrano aperti a una soluzione»

Per il leader ucraino «è un formato che renderebbe molto più difficile al presidente russo rifiutare». E il presidente Usa, al G7, sembra ottimista

«Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Usa e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7» ma «Putin non ha acconsentito. Ieri, abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti, in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al Presidente Trump». Lo dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Vedremo cosa succederà. Se la Russia rifiuterà anche questa opportunità, saranno necessarie ulteriori pressioni».

Trump: «Ottime conversazioni con Zelensky e Putin»

«Ieri abbiamo avuto un’ottima conversazione con il presidente Zelensky e con il presidente Putin. E vedo la possibilità di fare qualcosa anche su quel fronte», ha dichiarato Trump, accanto a Macron, dopo un incontro al G7 di Evian. «Credo – ha aggiunto il presidente Usa – che entrambi siano aperti a una soluzione. Ora che questa questione (dell’Iran, ndr) è conclusa, ci concentreremo su quell’altra. Vediamo se riusciremo a portarla a termine». Nel conflitto fra Mosca e Kiev «muoiono ogni mese 25.000 persone, per lo più soldati, e questo non dovrebbe accadere – ha detto Trump – Ma ieri abbiamo avuto due conversazioni molto positive. Ne parleremo».

E tra i due si inserisce Lukashenko

Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha dichiarato che lui, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Zelensky dovrebbero sedersi insieme al tavolo dei negoziati per discutere come superare le conseguenze della guerra. «Dobbiamo superare questo conflitto, sederci al tavolo delle trattative, noi tre – Lukashenko, Putin e Zelensky – e concordare come affrontarne le conseguenze. Dobbiamo risolvere questa questione. Ho proposto questa soluzione molto tempo fa. Questa proposta non è scomparsa, non è stata dimenticata», ha dichiarato Lukashenko in un’intervista ad al Arabiya. Il presidente bielorusso ha aggiunto che è necessario utilizzare qualsiasi iniziativa utile per raggiungere un accordo di pace in Ucraina attraverso il compromesso. Lukashenko ha dichiarato di aver discusso con il presidente russo Vladimir Putin della necessità di impedire che la guerra in Ucraina si estenda alla Bielorussia. Il presidente bielorusso ha avvisato il suo omologo ucraino dal provocare la Bielorussia o il suo popolo.