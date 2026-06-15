La Russia colpisce la cattedrale della Dormizione in Ucraina

Una facciata dell'edificio appare squarciata. Il tetto è in gran parte distrutto. I vigili del fuoco stanno provando a spegnere le fiamme

Un attacco della Russia con missili balistici e droni su Kiev ha colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell’Ucraina. La cattedrale si trova all’interno del complesso della Lavra delle Grotte (Kyiv Pechersk Lavra). Una facciata dell’edificio appare squarciata. Il tetto è in gran parte distrutto. I vigili del fuoco stanno provando a spegnere le fiamme e a limitare i danni.

L’attacco alla Lavra delle Grotte

Il capo dell’amministrazione militare cittadina Tymur Tkachenko ha denunciato un «colpo diretto» contro il sito, mentre il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa d’Ucraina, ha parlato di un «crimine contro l’umanità, contro la storia, contro la cristianità». E ha chiesto «preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione» in un messaggio su X. A Kiev, raccontano i giornalisti dell’AFP, gli abitanti correvano per le strade in cerca di riparo mentre un bagliore accecante illuminava il cielo. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di 19 feriti, di cui 11 ricoverati, e di 140 mila abitanti dei quartieri settentrionali rimasti senza elettricita’, in un bilancio destinato a salire.

La cattedrale della Dormizione

La cattedrale della Dormizione fu eretta tra il 1073 e il 1078 secondo i canoni bizantini e rimaneggiata nel Settecento in stile barocco ucraino. Distrutta da un’esplosione il 3 novembre 1941, pochi mesi dopo l’occupazione nazista della città e in circostanze rimaste a lungo controverse, resto’ allo stato di rudere per decenni, finché non fu ricostruita dopo l’indipendenza ucraina e riconsacrata nel 2000, diventando un simbolo della rinascita nazionale. La Lavra delle Grotte, il più antico complesso monastico del Paese, fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1990. Dal 2023, anche in quella del patrimonio in pericolo a causa della guerra.

L’offensiva su Kharkiv

Il monastero dalle caratteristiche cupole dorate è finito al centro delle cronache negli ultimi anni dopo l’espulsione dei monaci accusati di legami con la Russia: la Chiesa ortodossa ucraina si è formalmente separata dal patriarcato di Mosca nel 2022. L’offensiva ha colpito anche altre grandi città. A Kharkiv, nel nord-est, cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali sono stati uccisi da ripetute incursioni russe mentre combattevano gli incendi, e almeno altri cinque sono rimasti feriti, ha scritto su Telegram il ministro dell’Interno Igor Klymenko.

La Russia: è stato un Patriot

Secondo il ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev. «Secondo informazioni confermate, gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense», si legge in un comunicato citato dalle agenzie russe. «Una delle ragioni del malfunzionamento di questo sistema potrebbe essere la fornitura al regime di Kiev di missili con vita operativa scaduta da parte dei Paesi occidentali. Le forze armate russe non pianificano e non effettuano attacchi a infrastrutture civili».

I missili su Dnipro

Colpita anche Dnipro, con un ferito. Sul versante russo, un attacco di droni contro l’agglomerato di Tula, circa 200 chilometri a sud di Mosca, ha provocato almeno tre morti e tre feriti, «tra cui un bambino di un anno», secondo il governatore regionale Dmitri Milyaev. Gli attacchi arrivano mentre i negoziati di pace restano in stallo da mesi, a oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione del febbraio 2022.