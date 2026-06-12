Precipita elicottero sul lago Maggiore: morto un passeggero, tre feriti. Lo schianto dopo il decollo da una villa

La vittima aveva 60 anni. Gli altri tre passeggeri a bordo sono stati portati in elisoccorso all'ospedale di Novara

Una persona è morta mentre tre sono rimaste ferite, dopo che un elicottero è caduto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il velivolo aveva appena lasciato una villa situata alla foce dell’Erno quando è precipitato per cause ancora da chiarire.

Chi sono le vittime dell’incidente di Lesa

La vittima, stando alle prime informazioni, aveva circa 60 anni. I tre feriti sono stati classificati in codice giallo: due sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara, il terzo ha raggiunto in ambulanza l’ospedale di Borgomanero. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire l’evolversi delle operazioni di soccorso.

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