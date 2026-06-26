Aereo leggero si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino, detriti per strada e vetrate in frantumi – Il video
Un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino nel quartiere finanziario di Guomao. Lo riferisce il sito di Hong Kong Dimsum Daily, ripreso dal New York Times, secondo cui l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 18 ora locale, mandando in frantumi alcune vetrate dell’edificio e provocando la caduta di detriti al suolo.
I video social
Denso fumo è stato inoltre visto levarsi dal piano terra dell’edificio, dove erano sparsi i rottami. Secondo il Nyt, che ha analizzato i video che circolano sui social, il velivolo sarebbe un piccolo aereo da turismo con pochi posti a sedere, registrato alla compagnia “Shuangyue General Aviation”. I dati di FlightRadar indicano che era decollato da un aeroporto nel distretto di Pinggu, nella parte orientale di Pechino.
Da chiarire se lo schianto sia stato accidentale o intenzionale
Dopo aver sorvolato l’area, si è diretto verso ovest, in direzione del centro della capitale. Non è ancora chiaro se lo schianto sia stato causato da un incidente o sia stato intenzionale. Restano inoltre da chiarire le modalità con cui il velivolo sia riuscito a raggiungere il centro cittadino senza apparenti impedimenti. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale su eventuali vittime o feriti e le cause dell’incidente sono tuttora oggetto di accertamento.
北京时间6月26日17:55左右，一架SA60L “阿若拉” 小型飞机撞击了北京的中信大厦（“中国尊”）。— 建御雷 (@Takemikazuchi26) June 26, 2026
注册号B-12PP，隶属于东时双悦（北京）通用航空有限公司。 pic.twitter.com/A7geB6zfpy
Foto copertina: ANSA/MAXIM SHEMETOV/POOL | La Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino