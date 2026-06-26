Aereo leggero si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino, detriti per strada e vetrate in frantumi – Il video

L'impatto ha provocato la disintegrazione del velivolo, con detriti caduti a terra e l'evacuazione dell'edificio. Le condizioni degli eventuali passeggeri restano ignote

Un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino nel quartiere finanziario di Guomao. Lo riferisce il sito di Hong Kong Dimsum Daily, ripreso dal New York Times, secondo cui l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 18 ora locale, mandando in frantumi alcune vetrate dell’edificio e provocando la caduta di detriti al suolo.

I video social

Denso fumo è stato inoltre visto levarsi dal piano terra dell’edificio, dove erano sparsi i rottami. Secondo il Nyt, che ha analizzato i video che circolano sui social, il velivolo sarebbe un piccolo aereo da turismo con pochi posti a sedere, registrato alla compagnia “Shuangyue General Aviation”. I dati di FlightRadar indicano che era decollato da un aeroporto nel distretto di Pinggu, nella parte orientale di Pechino.

Da chiarire se lo schianto sia stato accidentale o intenzionale

Dopo aver sorvolato l’area, si è diretto verso ovest, in direzione del centro della capitale. Non è ancora chiaro se lo schianto sia stato causato da un incidente o sia stato intenzionale. Restano inoltre da chiarire le modalità con cui il velivolo sia riuscito a raggiungere il centro cittadino senza apparenti impedimenti. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale su eventuali vittime o feriti e le cause dell’incidente sono tuttora oggetto di accertamento.

Foto copertina: ANSA/MAXIM SHEMETOV/POOL | La Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino