Ultime notizie Caldo recordGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026Temptation islandTrenitaliaVenezuela
ESTERICinaInchiesteIncidentiIncidenti aereiPechinoVideo

Aereo leggero si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino, detriti per strada e vetrate in frantumi – Il video

26 Giugno 2026 - 22:36 Alba Romano
L'impatto ha provocato la disintegrazione del velivolo, con detriti caduti a terra e l'evacuazione dell'edificio. Le condizioni degli eventuali passeggeri restano ignote
Google Preferred Site

Un piccolo aereo si è schiantato contro la Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino nel quartiere finanziario di Guomao. Lo riferisce il sito di Hong Kong Dimsum Daily, ripreso dal New York Times, secondo cui l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 18 ora locale, mandando in frantumi alcune vetrate dell’edificio e provocando la caduta di detriti al suolo.

I video social

Denso fumo è stato inoltre visto levarsi dal piano terra dell’edificio, dove erano sparsi i rottami. Secondo il Nyt, che ha analizzato i video che circolano sui social, il velivolo sarebbe un piccolo aereo da turismo con pochi posti a sedere, registrato alla compagnia “Shuangyue General Aviation”. I dati di FlightRadar indicano che era decollato da un aeroporto nel distretto di Pinggu, nella parte orientale di Pechino.

Da chiarire se lo schianto sia stato accidentale o intenzionale

Dopo aver sorvolato l’area, si è diretto verso ovest, in direzione del centro della capitale. Non è ancora chiaro se lo schianto sia stato causato da un incidente o sia stato intenzionale. Restano inoltre da chiarire le modalità con cui il velivolo sia riuscito a raggiungere il centro cittadino senza apparenti impedimenti. Le autorità non hanno ancora fornito un bilancio ufficiale su eventuali vittime o feriti e le cause dell’incidente sono tuttora oggetto di accertamento.

Foto copertina: ANSA/MAXIM SHEMETOV/POOL | La Citic Tower, nota anche come China Zun, il grattacielo più alto di Pechino

Articoli di ESTERI più letti
1.

Basi Usa in Italia, Giorgia Meloni: «Un tranello di Rutte». Il sospetto: dietro c’è Trump?

2.

Basi Usa, Crosetto al veleno su Rutte: «Parole a caso, così danneggia l’Italia». Tajani chiama l’Iran: «Mai autorizzato voli di guerra» – La diretta

3.

Terremoto in Venezuela, oltre 180 morti e 40mila dispersi: «Anche un italiano tra le vittime». Si scava tra le macerie – I video

4.

Venezuela, i video del terremoto

5.

Everest, perché dopo 30 anni l’India vuole recuperare il corpo di “Green Boots”. La missione nella zona della morte e il mistero sull’identità