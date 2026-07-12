Missili iraniani contro due navi, Teheran: «Chiuso lo Stretto di Hormuz». Nuovi raid Usa. Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar – La diretta

Nuovo attacco nel Golfo: Teheran blocca Hormuz e colpisce due portacontainer e diverse basi americane. La risposta di Washington: «Colpiti 140 obiettivi»
Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo «fino a nuovo avviso», nonostante la sua riapertura fosse uno dei punti previsti dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Poco prima dell’annuncio, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha colpito con un missile la nave mercantile M/V Gfs Galaxy, una portacontainer battente bandiera cipriota che stava tentando di attraversare lo Stretto.
In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani. Secondo Axios, gli attacchi hanno preso di mira «radar di sorveglianza aerea e marittima, depositi di missili e droni, siti di lancio e batterie missilistiche terra-aria».
Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar
L’escalation si è rapidamente estesa al resto del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti da un attacco missilistico iraniano, il Bahrein ha attivato le sirene antiaeree, mentre in Qatar sono state segnalate esplosioni nella capitale Doha. Le autorità locali – scrive il New York Times – riferiscono che gli attacchi sono arrivati poche ore dopo i raid statunitensi contro l’Iran.
La vendetta di Khamenei
Gli sviluppi seguono il messaggio diffuso il giorno precedente da Mojtaba Khamenei, che aveva giurato vendetta per la morte del padre, l’ayatollah Ali Khamenei. «È un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuto», aveva dichiarato. Pur senza citare esplicitamente alcun nome, tra i ritenuti responsabili dell’uccisione della Guida Suprema figurerebbero il presidente statunitense Donald Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato un’immagine che ritrae tredici presunti responsabili della morte dell’ayatollah in uniforme arancione da detenuti. Tra gli esponenti americani compaiono, oltre a Trump, anche il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth.
«Mille missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell’Iran se sarò ucciso», aveva dichiarato Trump, aggiungendo che «gli ordini sono già stati impartiti e l’esercito è pronto a distruggere completamente tutte le aree dell’Iran». Il messaggio è stato pubblicato sul social Truth, dove il presidente sostiene da giorni di essere il principale obiettivo di Teheran, ben prima dell’allarme lanciato da Israele su un presunto piano iraniano per assassinarlo.
Il negoziato di pace
Sul fronte diplomatico, il percorso verso un accordo di pace resta in stallo dopo gli ultimi attacchi. Dopo una missione a Teheran, i funzionari del Qatar si sono recati a Muscat per nuovi colloqui tra Iran e Oman, nel tentativo di favorire una de-escalation che, al momento, appare ancora lontana. Presente il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Doveva esserci anche una delegazione statunitense ma all’ultimo momento, sottolinea Cbs, avrebbe dato forfait.
Nella notte, prima dell’annuncio della chiusura di Hormuz, erano emerse le prime indiscrezioni dai colloqui. Secondo Cnn, l’Oman aveva proposto di dividere lo Stretto in due corridoi: quello nelle acque omanite con libera navigazione, quello nelle acque iraniane accessibile solo previa autorizzazione di Teheran. L’intesa, che secondo Axios i negoziatori iraniani erano pronti a sottoporre alla leadership, non prevedeva alcun pedaggio.
12 Luglio 2026 - 07:00
Iran, colpita una seconda nave che cercava di attraversare lo Stretto di Hormuz
Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato stamattina di aver colpito una seconda nave nello Stretto di Hormuz, dopo i precedenti attacchi a una nave portacontainer che hanno provocato rappresaglie da parte degli Stati Uniti. Teheran ha colpito «una seconda imbarcazione che violava le normative nello Stretto», si legge in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato e dall’agenzia di stampa Irna. I pasdaran aggiungono di aver anche attaccato con missili una base statunitense in Qatar.
12 Luglio 2026 - 06:55
Usa: «Colpiti oltre 140 obiettivi militari in Iran»
Le forze armate Usa hanno dichiarato di aver colpito stanotte almeno 140 obiettivi in Iran, in rappresaglia per un attacco di Teheran contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. «Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e navi militari», ha affermato il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti in una dichiarazione. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti missilistici e di droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera.
12 Luglio 2026 - 06:50
Missili iraniani contro Emirati Arabi, esplosioni e allarme anche in Bahrein e Qatar
Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un attacco missilistico iraniano, il Bahrein ha attivato le sirene antiaeree e in Qatar sono state udite esplosioni a Doha. Lo rendono noto le autorità locali, dopo i raid aerei statunitensi di questa notte contro l’Iran seguiti all’attacco delle forze di Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz.
12 Luglio 2026 - 05:00
L'equipaggio abbandona la nave colpita dall'Iran nello Stretto di Hormuz
L’equipaggio della nave portacontainer su cui si è sviluppato un incendio dopo che è stata colpita dalle forze iraniane nello Stretto di Hormuz ha abbandonato l’imbarcazione in fiamme, ha annunciato l’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. L’attacco – rende noto l’Ukmto – è avvenuto circa 17 km a est della penisola di Musandam, appartenente al sultanato dell’Oman, e ha provocato un incendio a bordo. «L’equipaggio ha abbandonato la nave e si è imbarcato su una scialuppa di salvataggio», ha dichiarato l’agenzia.
12 Luglio 2026 - 04:00
Hegseth: «L'Iran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga»
«L’Iran ha fatto una scelta sbagliata. Ora ne paga le conseguenze». Lo afferma su X il capo del Pentagono, Pete Hegseth, allegando al suo messaggio il post dello Us Centcom che annunciava il lancio di nuovi attacchi americani all’Iran.
12 Luglio 2026 - 03:00
Depositi di missili e droni e radar iraniani fra i target degli Usa
Gli attacchi americani in Iran hanno puntato a radar di sorveglianza aerea, depositi di missili e droni, siti di lancio di missili e droni, radar di sorveglianza di superficie e lanciatori di missili terra-aria. Lo riporta Axios.
12 Luglio 2026 - 02:15
Usa: «Lanciato terzo round di attacchi della settimana contro l'Iran»
Le forze americane hanno lanciato «la terza serie di attacchi della settimana contro l’Iran, in risposta all’aperta aggressione da parte del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica contro la M/V GFS Galaxy, una nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello Stretto di Hormuz». Lo afferma il Centcom, sottolineando che un membro civile dell’equipaggio risulta disperso e l’imbarcazione non è in grado di proseguire il viaggio a causa di un incendio a bordo e di gravi danni alla sala macchine.
12 Luglio 2026 - 02:00
Axios: «Usa stanno effettuando nuovi raid in Iran»
Gli Stati Uniti stanno conducendo nuovi attacchi contro target iraniani nell’area dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios ,citando fonti americane.
12 Luglio 2026 - 01:20
L'Iran colpisce una nave che tentava di attraversare Hormuz
Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
12 Luglio 2026 - 00:50
Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz
La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso, riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu. Subito prima della chiusura, è stato esploso un colpo di avvertimento contro un’imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta Cnn citando i media iraniani.