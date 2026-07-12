Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ESTERIDonald TrumpUSA

Morto Lindsey Graham, chi era il senatore alleato di Trump: «Stroncato da una malattia improvvisa». Il presidente Usa: «Un patriota»

12 Luglio 2026 - 10:03 Alba Romano
morto-senatore-usa
morto-senatore-usa
Il sentore, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso, aveva 71 anni. Aveva recentemente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Google Preferred Site

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, figura di primo piano del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato di Donald Trump, è morto sabato sera all’età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia». La notizia è stata comunicata dal suo ufficio in una nota ripresa dal Washington Post. Il presidente statunitense ha ricordato Graham con un messaggio sui social, definendolo «una delle persone e dei senatori più straordinari che abbia mai conosciuto», sottolineandone l’impegno politico e il patriottismo. «Lavorava sempre ed era un vero patriota americano. Seguiranno dettagli e disposizioni Che tristezza!»», ha scritto Trump.

Chi era Lindsey Graham

Eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti nel 1994 e al Senato nel 2002, Graham era in corsa per un nuovo mandato alle elezioni di quest’anno. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, pur mantenendo in alcune occasioni posizioni divergenti, in particolare su questioni di politica estera. Solo il mese scorso Trump aveva ribadito pubblicamente il suo sostegno al senatore della South Carolina durante un comizio telefonico per la sua campagna elettorale.

«È straordinario. È stato al mio fianco per tanto tempo», aveva detto il presidente, ricordando anche il duro confronto tra i due nelle primarie repubblicane del 2016. «Dopo quella sfida siamo diventati grandi amici e mi ha aiutato quanto chiunque altro al Senato». aveva aggiunto. Recentemente, Graham aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con la scomparsa di Graham e l’incognita sulle condizioni di salute di Mitch McConnell i repubblicani rischiano di avere una maggioranza più risicata al Senato.

Foto copertina: ANSA/Aaron Schwartz | Senatore degli Stati Uniti Lindsey Graham, il 18 giugno 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

Iran, la minaccia di Khamenei: «Vendicheremo l’uccisione di mio padre». Ai colloqui in Oman non ci sarà la delegazione Usa – La diretta

2.

La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale

3.

Giorgia Meloni nella «lista nera» per la morte di Khamenei: spunta con la tuta da detenuta sulla stampa iraniana. La reazione di Tajani

4.

Il piano di Meloni al vertice Nato con Trump: «Gelida? Di più». Il sospetto della trappola «come con Macron» e l’offerta sul petrolio in Libia

5.

Pace fatta con gli italoamericani, il sindaco di New York: «Little Italy tornerà sulla mappa delle enclavi etniche»

leggi anche
Giorgia Meloni e Donald Trump
ESTERI

L’Italia dice Sì al vertice Usa contro il movimento Antifa, ma invierà solo un sottosegretario. I dubbi e i malumori per il summit di Rubio

Di Ygnazia Cigna
trump tutela animali rischio estinzione
SOSTENIBILITÀ

Trump se la prende anche con gli animali a rischio estinzione: cancellate le tutele per far posto a miniere e trivelle

Di Bruno Gaetani
meloni lista nera iran khamenei morte
ESTERI

Giorgia Meloni nella «lista nera» per la morte di Khamenei: spunta con la tuta da detenuta sulla stampa iraniana. La reazione di Tajani

Di Ygnazia Cigna
piero pelu trump video
CULTURA & SPETTACOLO

Piero Pelù agita una bambola in catene contro Trump: «Faccio roteare quella testa di ca**o». Insulti anche a Netanyahu – Il video

Di Alba Romano