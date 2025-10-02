Viterbo, rapina da 100 mila euro in casa di un’anziana: l’84enne accusa un malore e finisce in rianimazione

La donna avrebbe fatto in tempo ad allertare il figlio e la polizia prima di accusare il malore

Prima il furto in casa poi il malore. Ha fatto appena in tempo a chiamare il figlio e la polizia una donna 84enne di Viterbo prima di accasciarsi al suolo per la paura. Ora l’anziana è ricoverata in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. L’episodio risale alla sera di martedì 30 settembre, intorno alle 22, nel quartiere Mazzetta nel sud della città. Tre uomini a volto coperto si sono introdotti nell’appartamento della donna, minacciandola e costringendola a consegnare denaro e gioielli per un valore stimato di circa 100mila euro. Terminata la rapina, i malviventi sono fuggiti a bordo di un suv nero, probabilmente guidato da un quarto complice.

Il malore

Secondo quanto riferito, la donna è riuscita a contattare il figlio e la polizia subito dopo l’aggressione, ma pochi minuti più tardi ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dagli uomini accorsi presso l’abitazione. Tutt’ora la donna si trova sotto stretta osservazione e le sue condizioni sarebbero gravi. La squadra mobile di Viterbo indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare i rapinatori, descritti dalla vittima come uomini con forte accento straniero.