Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀFurtiInchiesteLazioRapineViterbo

Viterbo, rapina da 100 mila euro in casa di un’anziana: l’84enne accusa un malore e finisce in rianimazione

02 Ottobre 2025 - 23:50 Alba Romano
embed
carabinieri
carabinieri
La donna avrebbe fatto in tempo ad allertare il figlio e la polizia prima di accusare il malore

Prima il furto in casa poi il malore. Ha fatto appena in tempo a chiamare il figlio e la polizia una donna 84enne di Viterbo prima di accasciarsi al suolo per la paura. Ora l’anziana è ricoverata in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo. L’episodio risale alla sera di martedì 30 settembre, intorno alle 22, nel quartiere Mazzetta nel sud della città. Tre uomini a volto coperto si sono introdotti nell’appartamento della donna, minacciandola e costringendola a consegnare denaro e gioielli per un valore stimato di circa 100mila euro. Terminata la rapina, i malviventi sono fuggiti a bordo di un suv nero, probabilmente guidato da un quarto complice.

Il malore

Secondo quanto riferito, la donna è riuscita a contattare il figlio e la polizia subito dopo l’aggressione, ma pochi minuti più tardi ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dagli uomini accorsi presso l’abitazione. Tutt’ora la donna si trova sotto stretta osservazione e le sue condizioni sarebbero gravi. La squadra mobile di Viterbo indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e rintracciare i rapinatori, descritti dalla vittima come uomini con forte accento straniero.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le violenze al centro militare di Modena: «Mi facevano pulire i genitali dei cavalli a mani nude»

2.

Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa»

3.

Salvatore Ocone, il Tso e le parole dopo la strage in famiglia: «Mia moglie troppo autoritaria». Il figlio 21enne torna da Rimini: «Perché ero scappato da quella casa»

4.

Garlasco, l’ex Ris Garofano rinuncia all’incarico per Andrea Sempio: «Mancata condivisione con la difesa»

5.

Garlasco, parla a Open l’ex Ris Giampietro Lago: «La rinuncia all’incarico di Garofano? Magari non ha trovato un accordo coi Sempio sull’onorario»

leggi anche
molfetta sparatoria
ATTUALITÀ

Molfetta, rapina in gioielleria e sparatoria nel parcheggio: due feriti, arrestato un sospetto – Il video

Di Ugo Milano
polizia
ATTUALITÀ

Pestaggio in un supermercato a Brescia, fermato 23enne in fuga da 6 giorni

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Il video hot dietro la morte di Hayati Aroyo. Il corpo carbonizzato, il parente boss della mafia turca e il giallo a sfondo erotico: arrestata una donna, il marito e un altro uomo

Di Alba Romano
daniele rezza
ATTUALITÀ

Uccise Mastrapasqua per rubargli le cuffie, le motivazioni della sentenza di condanna per Rezza: «Crescere a Rozzano non è un’attenuante, l’età sì» 

Di Alba Romano
valentino luchin chef rapine banche san francisco
ESTERI

Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

Di Ugo Milano