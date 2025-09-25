Pestaggio in un supermercato a Brescia, fermato 23enne in fuga da 6 giorni

L'episodio risale a venerdì 19 settembre. Il giovane insieme ad un altro complice aveva picchiato con una spranga il vigilante di un supermercato in centro città

È stato arrestato a Ventimiglia, non lontano dal confine con la Francia, il 23enne che venerdì 19 settembre aveva partecipato insieme ad un altro coetaneo alla rapina di un supermercato Pam nel centro di Brescia. Il furto si era concluso con il pestaggio di un vigilante del supermarket e la fuga dei due ragazzi. Da giorni circolano online i video dell’aggressione, in cui si vedono i ragazzi prendere a sprangate l’operatore, che hanno suscitato non poca indignazione tra gli utenti del web. Il giovane arrestato è un un ragazzo tunisino del 2002 senza fissa dimora. È stato individuato e bloccato dal Commissariato e della Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

Chi è il giovane arrestato

Classe 2002, il ragazzo tunisino risulta avere precedenti a proprio carico per reati contro il patrimonio e la persona, e in materia di stupefacenti. Era irreperibile da giorni e in base alle ricostruzioni sarebbe stato fermato prima di riuscire ad attraversare il confine con la Francia. Dopo le procedure di riconsegna, è stato trasferito a Brescia e condotto nel carcere Nerio Fischione. Anche l’altro rapinatore sarebbe di presunte origini nordafricane. I due avevano aggredito la guardia del supermercato, colpendola con calci, pugni, un bastone di legno e una spranga di ferro, dopo che questa li aveva invitati a mostrare la merce sottratta dagli scaffali. L’agente era rimasto a terra privo di sensi, mentre i malviventi ne avevano approfittato per scappare.