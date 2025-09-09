Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Brescia, arruolava giovani per indottrinarli e farli diventare terroristi: 37enne agli arresti domiciliari

09 Settembre 2025 - 12:15 Ugo Milano
L'uomo è stato identificato nell'ambito di un'altra indagine su un giovane affiliato al Tehrik e Taliban Pakistan, ramificazione di Al Qaeda

Un uomo di 37 anni, cittadino del Bangladesh e residente nel Mantovano, è stato arrestato dalla polizia su ordine della procura distrettuale di Brescia, con l’accusa di arruolare giovani stranieri per attività terroristiche. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice per le indagini preliminari di Brescia. L’indagine è stata portata avanti dalla digos di Brescia insieme ai colleghi di Genova e Mantova, nell’ambito di un filone investigativo già avviato per contrastare le attività del gruppo terroristico Tehrik e Taliban Pakistan (Tpp), ramificazione di Al Qaeda.

L’indottrinamento di un giovane

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, il 37enne aveva indottrinato un giovane affiliato al Tehrik e Taliban Pakistan, condannato di recente, fornendogli strumenti ideologici e pratici per il coinvolgimento in azioni violente. Gli aveva assicurato di avere tanti «libri religiosi» e si era offerto di spedirglieli. Il 37enne aderiva all’islam radicale e nel suo cellulare è emerso l’interesse per video con tecniche di addestramento militare. Inoltre, aveva diverso materiale di propaganda estremista. Ora l’uomo si trova ai domiciliari, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la rete di contatti e reclutamento, ritenuta particolarmente attiva tra comunità straniere presenti sul territorio lombardo.

