Attentato a Gerusalemme, gli spari alla fermata dell’autobus e il panico generale. Le immagini della strage – I video

Sul luogo è stato ritrovato un mitra artigianale «Carlo», spesso utilizzato in attentati simili

Almeno sei persone sono state uccise e dodici ferite in una sparatoria a Gerusalemme. Tra le vittime ci sono tre uomini sulla trentina, un uomo e una donna sulla cinquantina, e una persona di cui ancora non si conoscono le generalità. Secondo i servizi di soccorso, sette persone versano in condizioni gravi a causa di ferite da arma da fuoco. Altri tre sono rimasti feriti da schegge di vetro.

Il luogo della sparatoria

La polizia israeliana riferisce che due attentatori hanno aperto il fuoco contro una fermata dell’autobus a Ramot Junction, nella zona nord-occidentale della città. Le immagini combaciano con quelle satellitari disponibili su Google Maps. Nel video si vedono chiaramente la fermata dell’autobus colpita, il bus fermo sul posto e i soccorritori al lavoro.

I video dell’attentato

Nel seguente video la gente viene ripresa mentre fugge in preda al panico dalla fermata colpita mentre arrivano i soccorsi.

Di seguito, la ripresa della scena da un autobus dall’altro lato della strada.

L’arma e la reazione di Hamas

Secondo la polizia, sul luogo dell’attacco è stato ritrovato un mitra artigianale «Carlo», spesso utilizzato in attentati simili.

Arma rinvenuta sulla scena

Hamas ha elogiato i due attentatori, definendoli combattenti della resistenza, ma non ha rivendicato l’attacco. Anche la Jihad islamica lo ha lodato, ma senza assumerne la responsabilità. Gli aggressori sono stati uccisi sul posto da un agente di polizia e da un civile armato.