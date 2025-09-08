Israele-Palestina, la mediazione di Trump per la pace: «Liberi subito tutti gli ostaggi in cambio dello stop all’attacco su Gaza City»

Il tycoon ha lanciato un ultimatum che entrambe le parti sarebbero pronte a valutare. Nell'accordo anche la liberazione di migliaia di prigionieri palestinesi

Donald Trump ci riprova, a raggiungere un accordo di pace tra Israele e Palestina. Il presidente degli Stati Uniti ha presentato una nuova proposta: il rilascio immediato di tutti gli ostaggi – vivi e morti – in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi. Compresi – secondo la trattativa – anche alcuni terroristi. Inoltre, Israele dovrebbe interrompere l’operazione di conquista di Gaza City. Nonostante restino da entrambe le parti alcuni punti da chiarire, Hamas ha fatto sapere di essere pronto a trattare. Intanto, continuano gli attacchi di Israele sulla città di Gaza, con la popolazione che è stata esortata a evacuare la zona.

Il possibile accordo di pace mediato da Trump

Il tycoon, nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, ha avanzato una nuova proposta per il raggiungimento della pace tra le parti. «Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato i miei termini. È ora che anche Hamas accetti», ha scritto sul social Truth. Secondo quanto dichiarato dal presidente, si tratterebbe di un vero e proprio ultimatum: «Ho avvertito Hamas delle conseguenzedel mancato accordo. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro», ha concluso. La proposta prevederebbe la liberazione dei 48 ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un cessate il fuoco immediato e della fine dell’operazione dell’Idf per occupare Gaza City. n cambio, Israele rilascerebbe tra 2.500 e 3.000 prigionieri palestinesi, tra i quali centinaia di detenuti condannati all’ergastolo per l’uccisione di israeliani.

Hamas: «Siamo pronti a trattare»

Dopo la proposta avanzata da Trump, una fonte vicina ad Hamas ripresa dalla testata israeliana Ynet avrebbe fatto sapere di essere disposta almeno a valutare l’ultimatum. Secondo quanto riportato dalla fonte «Hamas ritiene necessario chiarire alcuni aspetti, in particolare il rapporto tra il numero degli ostaggi rilasciati e la quantità di prigionieri che Israele libererebbe». È di poche ore fa la nota ufficiale emessa da Hamas dove dichiara di accogliere «con favore qualsiasi iniziativa che contribuisca agli sforzi per fermare l’aggressione contro il nostro popolo». L’organizzazione si è detta pronta a «sedersi al tavolo delle trattative per discutere il rilascio di tutti i prigionieri in cambio di una chiara dichiarazione di fine della guerra».

Israele: «Consideriamo la proposta di Trump, ma necessaria una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre»

Dal canto suo, Israele ha dichiarato di considerare la proposta di Trump. Una fonte vicina al primo ministro Benjamin Netanyahu, come riporta la tv pubblica Kan – ha affermato che «Israele sta considerando molto seriamente la proposta del presidente Trump, ma teme che Hamas continuerà a rifiutarla». Trump ha poi scritto su Truth che «gli israeliani hanno accettato» le sue condizioni. Inoltre, Tel Aviv ha avanzato un’altra richiesta. Quella di istituire una commissione statale d’inchiesta sui fatti del 7 ottobre. Lo riporta il Times of Israel, che racconta di come il premier israeliano Isaac Herzog abbia evidenziato la necessità di «studiare a fondo il fallimento, il disastro, l’intera catastrofe, per comprendere, imparare e trarre insegnamenti». Secondo quanto dichiarato da Herzog, il ruolo di una commissione di questo tipo «non è politico». «Non istituirla, sarebbe un grave errore», ha concluso.