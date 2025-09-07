Gaza, l’ultimatum di Trump ad Hamas: «Liberate tutti gli ostaggi o ci saranno delle conseguenze»

Il presidente Usa su Truth: «Tutti vogliono che questa guerra finisca!». Nel frattempo, almeno 50 edifici di Gaza City sono stati rasi al suolo dagli attacchi israeliani

Donald Trump ha rivolto un ultimatum diretto ad Hamas, invitando il gruppo a sottoscrivere la nuova proposta di accordo per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi: «Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti», ha ammonito il presidente Usa su Truth. «Ho avvertito Hamas delle conseguenze se rifiuta. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!», ha minacciato. Secondo quanto riportato da Channel 12, emittente televisiva israeliana, la proposta avanzata da Trump prevede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani – vivi e deceduti – nel primo giorno dell’accordo, in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, inclusi centinaia di condannati per terrorismo. In parallelo, Israele sospenderebbe l’operazione militare in corso per la conquista della città di Gaza. Le ostilità non riprenderebbero almeno fino al termine dei negoziati, che Trump ha annunciato di voler gestire personalmente. Hamas non ha ancora risposto, mentre Israele sarebbe intenzionato ad accettare la proposta, riferisce ancora l’emittente israeliana. È considerato improbabile, da Israele, che il gruppo terroristico accetti un’offerta del genere.

Idf: «Attacco imminente alla torre Al-Ruya a Gaza City»

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha annunciato il «bombardamento imminente» dell’edificio Al-Ruya a Gaza City, ordinando alle persone che si trovano «nelle tende adiacenti» di fuggire. «L’df attaccherà l’edificio nel prossimo futuro a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle sue vicinanze», ha affermato il portavoce in arabo dell’esercito Avichay Adraee. «Per la vostra sicurezza, dovete evacuare l’edificio immediatamente a sud, verso l’area umanitaria di al-Mawasi e Khan Yunis», ha aggiunto.

Protezione Civile Gaza: «Almeno 50 edifici rasi al suolo da Idf»

Secondo la protezione civile, almeno 50 edifici di Gaza City sono stati rasi al suolo dagli attacchi israeliani, e altri 100 sono stati danneggiati. È quanto si legge in un comunicato riportato da Al-Jazeera. Si stima inoltre che siano più di 200 le tende che sono state distrutte dai raid israeliani sulla città.

Al Jazeera: «21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio»

Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall’alba. Lo scrive sempre Al Jazeera, citando fonti mediche della Striscia, secondo cui la maggior parte delle uccisioni è avvenuta a Gaza City, dove sono state colpite una tenda e una scuola-rifugio. Secondo quanto riferito, la tenda, situata vicino all’ospedale al-Wafa, ospitava sfollati, mentre almeno otto persone sono state uccise nel raid sulla scuola trasformata in rifugio dove si scava sotto le macerie.