Israele, l’Idf ordina l’evacuazione dei residenti di Gaza City e bombarda un grattacielo

Secondo il portavoce dell'esercito, Hamas «aveva installato apparecchiature di raccolta dati nell'edificio e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze di difesa»

Dopo aver diramato un avviso di evacuazione ai residenti di Gaza City, il portavoce delle Idf ha annunciato che è stato attaccato un grattacielo «utilizzato da Hamas nel quartiere di Sheikh Radwan». Lo scrive Ynet. Secondo il portavoce, «i terroristi avevano installato apparecchiature di raccolta dati nell’edificio e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze israeliane nella zona». È stato anche riferito che «l’edificio era stato riempito di trappole esplosive in previsione dell’arrivo delle truppe in città».

L’ordine di evacuazione

Prima dell’attacco, l’esercito israeliano (Idf) aveva emesso un avviso urgente di evacuazione per i residenti di alcuni isolati Gaza City. Ad annunciarlo era statoil colonnello Avihai Adraee, portavoce Idf per la lingua araba. L’avviso riguardava in particolare, la «Torre Al-Ra’i» e le tende vicine «situate all’incrocio tra Beirut Street e Arab League Street». «Per la vostra sicurezza – si legge nel post -, siete tenuti a evacuare immediatamente l’area verso sud, verso l’area umanitaria di Al-Mawasi, Khan Yunis».

L’Idf intima a residenti di Gaza City di spostarsi verso sud

Anche in mattinata, l’Idf aveva esortato la popolazione di Gaza City a evacuare la città e a spostarsi urgentemente verso sud, verso una «zona umanitaria». «A partire da adesso, e per facilitare la partenza dei residenti della città, dichiariamo l’area (costiera) di Al-Mawasi (nel sud della Striscia di Gaza) zona umanitaria. Ai residenti di Gaza City e a tutti coloro che vi si trovano: approfittate di questa opportunità per trasferirvi senza indugio nella zona umanitaria e unirvi alle migliaia di persone che vi si sono già recate», si legge nel messaggio pubblicato sui social media. L’Onu stima il numero di persone presenti nell’area di Gaza City in circa un milione e avverte di un imminente «disastro» per l’offensiva militare sulla città capoluogo di Gaza.

Al Jazeera: «10 morti oggi, altri edifici abbattuti»

Nella giornata di ieri, venerdì 5 settembre, le forze israeliane hanno ucciso più di 50 palestinesi a Gaza, tra cui almeno sette bambini, durante gli attacchi a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera. L’attacco al centro urbano è continuato durante la notte, con raid mortali alle abitazioni nel campo profughi di Shati, dove sono morte cinque persone di cui un bambino, e a una palazzina abitativa nello stesso campo in sui ne sono morte altre cinque. Secondo i giornalisti di Al Jazeera sul campo, le forze israeliane stanno inoltre continuando a demolire edifici e abitazioni in città. Amnesty International, citata dall’emittente qatarina, ha avvertito che l’escalation dell’attacco israeliano a Gaza City avrà «conseguenze catastrofiche e irreversibili» per i palestinesi.

Foto copertina: ANSA / HAITHAM IMAD