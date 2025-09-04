Anna Foglietta fermata dai carabinieri al Lido di Venezia con la bandiera della Palestina: la protesta dell’attrice per Global Sumud Flottilla – Il video

I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia la barca con l'artista Laika e Anna Foglietta, che presentavano l'opera "We are coming" a sostegno della Global Sumud Flotilla.

I carabinieri hanno fermato al Lido di Venezia, poco prima dell’approdo all’Excelsior, una barca con a bordo l’artista Laika e l’attrice Anna Foglietta, che presentavano l’opera “We are coming” a sostegno della Global Sumud Flottilla. Raggiunta la barca, le forze dell’ordine hanno fatto scendere tutti dalla lancia e sequestrato sia l’opera d’arte che la bandiera palestinese.

Le dichiarazioni di Laika e Anna Foglietta

L’artista Laika ha recentemente dipinto sulle navi della Flotilla in partenza da Barcellona per Gaza la sua sua nuova opera, Sumud, raffigurante una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, mentre alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese. Nel postare il video del fermo su Instagram, Laika ha dichiarato: «O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità». «L’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla», ha invece commentato Anna Foglietta. L’attrice non è nuova a forme di sostegno per la Palestina: lo scorso 4 giugno Foglietta aveva partecipato al presidio per Gaza tenutosi fuori dalla Camera dei deputati, a Roma. In quell’occasione l’attrice aveva dichiarato: «Il governo di Israele fa pulizia etnica, va detto chiaramente. È un vero e proprio genocidio. Il popolo Gazawi è sterminato».