Global Sumud Flotilla, la referente italiana Delia: "Vogliamo creare un precedente" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Saranno 25 tonnellate di aiuti e viveri. Sappiamo benissimo che sono una goccia nell'oceano della necessità dei gazawi. Tuttavia è un gesto simbolico. Gliele vorremmo consegnare, sperando di creare un precedente che inneschi magari l'arrivo di altre barche con altri aiuti e contestualmente si riaprano anche i corridoi umanitari istituzionali, cioè quelli del valico di Rafah, dove normalmente passavano i camion dell'Onu. La nostra idea è quella di chiedere che si riaprano anche i corridoi istituzionali, oltre a portare noi questi farmaci e questo cibo" così la referente italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia, a margine della conferenza stampa in cui è stata presentata l'iniziativa della Global Sumud Flotilla. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev