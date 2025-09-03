Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Global Sumud Flotilla, Conte a Meloni: Non basta la Pimpa in arabo per lavarsi coscienza su Gaza – Il video

03 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Non ci basta la definizione di reazione non proporzionata di Israele, Meloni abbandoni i selfie con i cappellini, ricordi i bambini che non sono arrivati curarsi da noi perché sono morti e garantisca protezione diplomatica ai nostri cittadini che parteciperanno alla iniziativa umanitaria, come ha già annunciato il governo spagnolo. Non basta la Pimpa in arabo per lavarsi coscienza", lo ha detto il leader del M5s Conte in conferenza stampa al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

L’urlo di De Luca terrorizza il Pd: «La democrazia si sta estinguendo. Mio figlio? Contro di lui volgarità, cafoneria, inciviltà»

3.

La spinta estiva per Meloni, scivola Schlein. Primo sondaggio Swg di settembre: cosa è cambiato

4.

Regionali in Puglia, Emiliano pronto a rinunciare alla candidatura: «Se aiuta a risolvere la questione, decida il partito per me»

5.

Emilio Fede e le bandierine sbagliate del ’95, l’ex sondaggista Crespi: «Fu un suo errore, non c’entro una mazza. Non ci parlavamo quasi mai» – L’intervista