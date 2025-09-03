Global Sumud Flotilla, Conte a Meloni: Non basta la Pimpa in arabo per lavarsi coscienza su Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Non ci basta la definizione di reazione non proporzionata di Israele, Meloni abbandoni i selfie con i cappellini, ricordi i bambini che non sono arrivati curarsi da noi perché sono morti e garantisca protezione diplomatica ai nostri cittadini che parteciperanno alla iniziativa umanitaria, come ha già annunciato il governo spagnolo. Non basta la Pimpa in arabo per lavarsi coscienza", lo ha detto il leader del M5s Conte in conferenza stampa al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev