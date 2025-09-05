Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo

Il locale si trova effettivamente a Gaza e risulta inaugurato da pochi giorni

Tra video virali e polemiche social, un nuovo locale a Gaza chiamato “Nutella Sweet & Café“, particolarmente pulito ed elegante, è stato oggetto di vivaci discussioni. C’è chi lo mostra come prova che nella Striscia non ci siano difficoltà e chi invece nega la sua esistenza, sostenendo che si tratti di una messinscena propagandistica pro Israele. A seguito dell’analisi dei contenuti riscontrati online, siamo in grado di rispondere ad alcuni dei dubbi sollevati.

La geolocalizzazione con Google Maps

Siamo partiti dalla semplice informazione fornita dall’account Instagram, che indica come sede del locale Gaza, nel quartiere di Al-Rimal, presso l’edificio Al-Masa, di fronte alla Jawwal Company.

Grazie a Google Maps, è possibile geolocalizzare l’edificio della Jawwal nel quartiere di Al-Rimal (sotto in rosso), all’incrocio tra via Ahmed Abd Al-Azez e via Al-Jala. Non disponendo del servizio Google Street View, risulta difficile individuare con precisione il punto esatto in cui è situato il locale (l’edificio evidenziato sotto in verde).

Il dettaglio decisivo dei riflessi

Ci viene in aiuto il riflesso delle vetrine in un altro reel, che mostra le insegne dei locali situati nell’edificio di fronte. In questo caso si nota l’entrata di un negozio chiamato “Olivium Mall”.

Il negozio esiste ed è presente sui social da diversi anni, con oltre 201 mila follower. Tra i post in evidenza troviamo anche quello con le indicazioni grafiche per raggiungere il locale.

La foto dell’entrata coincide con quella visibile nel riflesso del “Nutella Sweet & Café”. Inoltre, i nomi delle vie riportano denominazioni molto simili a quelle presenti su Google Maps. L’edificio indicato dalla traduzione automatica come “Azienda mobile” è in realtà l’edificio Jawwal, ossia l’operatore telefonico che copre in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

La conferma da “Olivium Mall” e altri negozi vicini

Sempre su Google Maps, di fronte al Jawwal, è indicato un negozio chiamato “Abu Hilal Commercial Complex”. Anche in questo caso la pagina Facebook ufficiale fornisce ulteriori elementi utili alla verifica.

Osservando i riflessi nella vetrina del locale, ripresi in un reel, si distinguono chiaramente le insegne presenti nell’edificio di fronte: “Toy Box” e “Olivium Mall”.

Sempre grazie a un reel pubblicato sulla pagina Facebook del negozio di abbigliamento “Abu Hilal Commercial Complex”, possiamo notare i colori giallo e rosso di una colonna esterna, gli stessi visibili nel reel diffuso dall’account Instagram del “Nutella Sweet & Café”.

Il confronto con l’edificio Jawwal

Attraverso tutti questi elementi riscontrati, possiamo confermare che il “Nutella Sweet & Café” si trova di fronte all’edificio Jawwal. Le insegne “Toy Box” e “Olivium Mall” compaiono nella foto dell’edificio pubblicata su Google Maps. Anche l’edificio accanto, con un vistoso muro arancione, coincide perfettamente.

Nel reel del “Nutella Sweet & Café” viene ripreso lo stesso edificio Jawwal. La struttura è identica, ma nel video mancano le insegne dei locali e la scritta Jawwal in verde, mentre è ancora presente la scritta in alto “Olivium Mall”.

Gli indizi che provano la recente apertura

Abbiamo quindi la certezza che le riprese siano state fatte a Gaza, in via Ahmed Abd Al-Azez. Resta da capire se il video sia recente o meno. Due elementi dimostrano che si tratta di riprese molto recenti. Il primo riguarda la farmacia accanto al locale, la “Almassah Pharm”. Attraverso il numero di telefono 0597482753, presente sia nel cartello sia nell’insegna, siamo arrivati alla pagina Facebook, aperta solo il 20 agosto 2025. Anche l’account Instagram risulta attivo da poche settimane.

Inoltre, nel reel del “Nutella Sweet & Café” che mostra l’incrocio tra via Ahmed Abd Al-Azez e via Al-Jala manca completamente la Watan Tower, distrutta nei primi giorni del conflitto del 2023.

Le riprese satellitari di Google Maps, aggiornate al 2025, confermano sia le immagini dei reel del “Nutella Sweet & Café” sia la distruzione della Watan Tower.

Conclusioni

Considerati tutti gli elementi, possiamo sostenere che il “Nutella Sweet & Café” si trova realmente a Gaza e che la sua inaugurazione risale a un periodo compreso tra il 31 agosto e il 1° settembre 2025.