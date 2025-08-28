La falsa notizia sull’arresto del “maggiore generale israeliano Shaitan Shaul” in Olanda

Come nei casi delle fantomatiche "Marsilia Ehud" e "Yukhal Yulita", si tratta di una notizia infondata che sfrutta foto sbagliate

Circola la presunta notizia dell’arresto di un “maggiore generale israeliano”, di nome “Shaitan Shaul”, nei Paesi Bassi, accusato di crimini di guerra a Rafah. La narrazione è accompagnata da una foto che mostrerebbe il fermo. In realtà, come nei casi delle fantomatiche “Marsilia Ehud” e “Yukhal Yulita“, si tratta di una notizia infondata accompagnata da una foto del tutto decontestualizzata.

La narrazione condivisa sui social è la seguente:

Si è recato all’Aia, sede della Corte penale internazionale, per godersi le vacanze estive.

La polizia olandese ha arrestato questa mattina il maggiore generale israeliano Shaitan Shaul, comandante del Corpo corazzato, con l’accusa di aver commesso crimini di guerra a Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Le organizzazioni per i diritti umani lo hanno perseguitato e incriminato mentre si trovava nei Paesi Bassi. Buon ferragosto, a tutti.