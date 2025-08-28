La falsa storia militare israeliana arrestata in Olanda per crimini di guerra a Rafah

La foto non raffigura nemmeno un arresto in Olanda

Circola sui social la notizia di un presunto arresto in Olanda di un ufficiale israeliana di nome “Marsilia Ehud”, accusandola di crimini di guerra a Rafah, nella Striscia di Gaza. La narrazione viene accompagnata da una foto che pare raffigurare la donna durante l’arresto. La notizia è del tutto inventata.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun riscontro sull’arresto di una militare israeliana chiamata “Marsilia Ehud”.

Le autorità olandesi hanno smentito la notizia.

La foto è stata prelevata da una galleria su Pinterest, senza legami con la narrazione diffusa nel 2025.

La divisa dell’agente nella foto è quella della polizia britannica, non olandese.

Analisi

Il testo che accompagna l’immagine è il seguente:

La polizia olandese ha arrestato l’ufficiale israeliana Marsilia Ehud mentre era in vacanza, con l’accusa di aver commesso crimini di guerra a Rafah nella Striscia di Gaza, a seguito di denunce presentate da organizzazioni internazionali per i diritti umani. Ehhh gli olandesi!

La notizia è stata smentita dalle autorità olandesi

I colleghi di Facta hanno contattato direttamente l’ufficio nazionale del pubblico ministero dei Paesi Bassi., ottenendo una risposta chiara e netta: «Nessun arresto del genere è mai avvenuto nei Paesi Bassi. Nessuno con questo nome e nessun cittadino israeliano è stato arrestato in relazione a crimini di guerra».

La foto non mostra l’arresto di una militare israeliana

L’immagine che accompagna i post non ha nulla a che vedere con quanto raccontato. Risulta pubblicata su Pinterest senza alcun riferimento a Israele o a militari arrestati, finendo per essere riutilizzata fuori contesto per costruire la falsa narrazione nel 2025.

Inoltre, la divisa dell’agente non è quella olandese, ma quella britannica. Nella parte alta della schiena si legge “Police”, non “Politie“.

Conclusioni

Non risulta alcuna “Marsilia Ehud” arrestata in Olanda per crimini di guerra a Rafah. Le autorità olandesi smentiscono in modo categorico e la foto usata come prova è stata presa da Pinterest, priva di qualsiasi legame con i fatti, raffigurante un arresto nel Regno Unito.

