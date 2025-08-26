La falsa storia di Putin e del fantomatico carico di adrenocromo sequestrato

Della fantomatica Task Force di Putin contro l’adrenocromo non si trova alcuna traccia

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) stanno collezionando click e commenti indignati degli utenti a più non posso fondendo il sovranismo putiniano con le credenze nella teoria del complotto sull’adrenocromo. Tra coloro che hanno rilanciato la narrazione troviamo il blog di Maurizio Blondet. Torniamo quindi a spiegare perché non può esistere un mercato clandestino dell’adrenocromo. Si tratta di una storia di pura fantasia nata negli ambienti di QAnon.

Per chi ha fretta:

La storia del carico di adrenocromo fermato da Putin in Siria è una vecchia bufala complottista.

La prima versione prevedeva che il carico si trovasse su un Autoarticolato proveniente dall’Ucraina.

In entrambe le versioni le fonti sono siti che fanno notoriamente clickbait diffondendo narrazioni complottiste prive di fonti reali.

Analisi

Le condivisioni sono un copia-incolla del testo tradotto anche da Blondet sul presunto carico di adrenocromo bloccato da Vladimir Putin:

ESCLUSIVA MONDIALE: LA RUSSIA SEQUESTRA UN MEGA-CARICO DI ADRENOCROMO — “SANGUE DI 10.000 BAMBINI” DESTINATO A HOLLYWOOD Le forze russe hanno intercettato il più grande carico di adrenocromo nella storia presso la base navale siriana di Tartus. L’intelligence rivela che il carico, camuffato da aiuti umanitari, è stato raffinato con il sangue di 10.000 bambini, destinato all’élite di Hollywood. OPERAZIONE BLACK VEIN Una soffiata alla Task Force Adrenocromo del Cremlino ha innescato un assalto notturno a una nave battente bandiera israeliana. La nave era stata monitorata per mesi mentre attraversava il Mediterraneo. La sua destinazione finale: il porto di Los Angeles, a lungo sospettato di essere un centro di distribuzione di adrenocromo per le élite. AIUTI UMANITARI? Invece di medicinali, gli agenti russi hanno trovato: • Criocontenitori costruiti per la conservazione di materiale biologico. • Celle frigorifere di livello militare utilizzate per il trasporto di organi. • Fiale con codici seriali collegati a ospedali segreti noti per le sparizioni di bambini. Le squadre forensi stanno incrociando i codici con le segnalazioni di bambini scomparsi in tutto il mondo provenienti da zone di guerra. LA PISTA DI SANGUE Le fonti sostengono che le vittime siano state prelevate da: • Ucraina: corridoi umanitari sfruttati durante la guerra. • Siria: campi profughi privati della supervisione. • Gaza: dove i bambini scomparsi scompaiono senza indagini. L’estrazione è descritta come industrializzata: una macchina globale che raccoglie il sangue, lo raffina in laboratori segreti e lo incanala verso i circoli più potenti dell’Occidente. PUTIN INFORMATO DIRETTAMENTE Il presidente Putin è stato aggiornato nel giro di poche ore. È stato dato ordine di sequestrare ogni traccia di prova: liste di carico, comunicazioni criptate, tracce finanziarie. I media russi lasciano intendere che “i nomi saranno fatti”, prendendo di mira Hollywood, la politica e la finanza globale. L’OMBRA DI HOLLYWOOD Per anni, si è vociferato che l’élite di Hollywood usasse l’adrenocromo sotto la copertura di “trattamenti benessere” e feste esclusive. Ora, il collegamento diretto della spedizione con Los Angeles ha spalancato quella porta. LA PIÙ GRANDE BUSTA DELLA STORIA Una catena multinazionale: Israele come punto di origine, la Siria come sito di intercettazione, Hollywood come tana dell’acquirente. La prossima mossa del Cremlino potrebbe innescare un terremoto diplomatico e smascherare un impero costruito sul sangue di innocenti. Se queste prove venissero rese pubbliche, non farebbero solo tremare le gabbie. Farebbero crollare l’intera casa. La tempesta non sta arrivando. È già qui.

Le “fonti” del fantomatico carico di adrenocromo fermato da Putin

La fonte originale di questa narrazione attuale sul presunto traffico di adrenocromo è il sito clickbait AMG-News. Ma questa storia circola già dal 2023, come possiamo evincere leggendo le analisi delle colleghe: Christiana Dillard per Lead Stories e Ciara O’Rourke per PolitiFact. Arriviamo quindi alla fonte originale di questa bufala, il blog Real Raw News, altra fonte complottista che non può certo essere considerata una fonte attendibile.

Nella versione odierna si parla di una «nave battente bandiera israeliana che trasportava il più grande carico di adrenocromo mai registrato nella storia moderna è stata intercettata nella base navale di Tartus in Siria». In quella originale il carico bloccato era a bordo di un Autoarticolato partito da Kiev in Ucraina e diretto a Varsavia in Polonia. Nella versione più recente si parla del sangue di 10mila bambini, in quella precedente di 50 bambini emaciati trovati all’interno del carico. Sia la versione di AMG-News che quella originale di Real Raw News non sono supportate da fonti. Né abbiamo evidenze dell’esistenza di una «Adrenochrome Task Force», come viene definita nelle versioni più recenti, facente parte dei Servizi segreti russi, incaricata di intercettare queste fantomatiche «spedizioni» di adrenocromo.

Ma soprattutto, che si tratti di una storia totalmente campata per aria lo sappiamo a prescindere, perché di base l’adrenocromo è una sostanza che non può essere conservata, né tanto meno consumata e commerciata. Non è chiaro nemmeno quali effetti stupefacenti dovrebbe avere.

Noto con la formula «C 9 H 9 NO 3 », l’adrenocromo viene prodotto naturalmente dal nostro corpo quando ci troviamo in situazioni di particolare stress, a seguito del rilascio di adrenalina, che poi degrada in adrenocromo, dopo aver svolto la sua funzione. Visto che i pazienti schizofrenici – secondo alcune narrazioni – sembravano non presentare tracce di adrenocromo, si è pensato di usare tale sostanza nel loro trattamento, ma con scarsi risultati. Il problema infatti è che anche l’adrenocromo degrada ben presto, e per questo tutt’oggi non sarebbe possibile usarlo nemmeno per scopi clinici. Piccole dosi vengono studiate per scopi di ricerca, ed è difficile pensare che se ne possa tirare fuori un business della droga.

Conclusioni

Abbiamo visto che la narrazione del carico di adrenocromo fermato da Putin non si basa su fonti attendibili. Esiste anche una versione precedente già analizzata da altri siti di Fact-checking.

