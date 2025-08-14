La falsa citazione di Putin su Gaza, Israele e NATO

Diffusa solo sui social, non ne parlano nemmeno i media russi

Circola lo screenshot di un post X che riporterebbe una presunta citazione attribuita a Vladimir Putin: «Se la Russia avesse fatto solo il 10% di quello che Israele ha fatto a Gaza, la NATO ora sarebbe alle porte di Mosca. L’Occidente ci ha insegnato che i diritti umani iniziano e finiscono ai confini degli interessi di Israele». Il testo è diventato virale nelle ultime settimane, ma non esiste alcun riscontro che confermi l’autenticità di questa frase.

Analisi

Il testo presente nelle condivisioni è il seguente:

ULTIMA ORA

Il presidente russo Vladimir #Putin: “Se la Russia avesse fatto solo il 10% di quello che Israele ha fatto a Gaza, la NATO ora sarebbe alle porte di Mosca. L’Occidente ci ha insegnato che i diritti umani iniziano e finiscono ai confini degli interessi di Israele.

Il testo e l’immagine risultano condivisi su X da utenti come @anubi77787292:

Poco dopo, la citazione viene ripresa in altro modo da ulteriori utenti, come nel caso di Christian Di Marco:

Nessun riscontro dai media internazionali o russi

Una dichiarazione di questo tipo verrebbe ripresa dai principali media internazionali, oltre che da quelli in lingua russa (per intenderci, nemmeno i media israeliani ne parlano). Eppure, non esiste alcun riscontro in entrambi i casi. Le uniche fonti rintracciabili sono post social su X in lingua inglese. Il più datato risale al 24 luglio 2025 ed è stato pubblicato da un utente anonimo:

Kek BREAKING Russian President Vladimir Putin: “If Russia had done just 10% of what Israel did in Gaza, NATO would now be at Moscow’s gates. The West has taught us that human rights begin and end at the borders of Israel’s interests.” Zionists are wicked people on

Gli account X (sospesi) che han diffuso la falsa citazione

Su X si trovano alcune condivisioni di un post diffuso da diversi account poi sospesi. Uno di questi è “Global Lens News“, che aveva rilanciato la falsa citazione proprio il 24 luglio 2025.

Attraverso l’url del post, Google mostra l’anteprima del contenuto, confermandone ulteriormente l’esistenza.

Ulteriori ricerche conducono a un post dell’account @Chinain_Englis, anch’esso sospeso.

Conclusioni

La frase attribuita a Vladimir Putin su Gaza e la NATO non risulta essere mai stata pronunciata né pubblicata in alcuna sede ufficiale. L’unica diffusione nota è tramite diversi post social, privi di fonti attendibili e provenienti da account anonimi o sospesi.

