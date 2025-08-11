La foto di questo bambino non è stata scattata nel 2018 nello Yemen

Gli utenti fanno troppo affidamento a Grok, l'AI di Elon Musk, per verificare le immagini diffuse dai palestinesi

Grok, l’intelligenza artificiale di X, è diventato il principale strumento di “verifica” utilizzato da numerosi utenti che vogliono scoprire se le fotografie diffuse sul social provengano o meno dalla Striscia di Gaza. Come abbiamo riscontrato in passato, Grok non si è dimostrato capace di effettuare verifiche accurate, generando fake news sul conflitto. Anche in questo caso, lo scatto di un minorenne nel letto di un ospedale a Gaza viene identificato erroneamente dall’AI di Elon Musk come una foto scattata nello Yemen nel 2018. Si tratta di una falsità, ma ci sono dubbi riguardo l’anno in cui sarebbe stata scattata la foto.

Per chi ha fretta

La foto viene diffusa nel 2025 facendo intendere che sia attuale, ma non è così.

Non risulta nemmeno scattata nel 2018 nello Yemen.

Su Alamy è presente un archivio fotografico del minorenne, ricoverato presso un ospedale di Gaza

Su Alamy è presente sia la data del 19 luglio 2025 nella didascalia, ma nei dati relativi alla foto viene indicata quella del 6 aprile 2023.

Diverse foto e video, realizzati da diversi fotografi, confermerebbero la data del 2025.

Il bambino non risulta soltanto denutrito, ma a causa di un ulteriore problema ha subito l’asportazione di una parte del cranio.

Analisi

La narrazione viene così condivisa su Facebook:

Questo pasciuto “giornalista” di Gaza ci informa che sempre più palestinesi stanno raggiungendo i pronto soccorso in grave stato di denutrizione e affaticamento. Peccato che per convincerci abbia postato una foto del 2018 relativa alla crisi umanitaria in Yemen.

La narrazione prosegue su X:

Se a GAZA ci fosse veramente un genocidio, questo porco vestito da giornalista che pesa come un bue userebbe foto del 2018 prese dallo Yemen di un bimbo malato? A me la deduzione sembra ovvia.

Cosa riporta il post contestato

Il post contestato, pubblicato da Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) il 19 luglio 2025, associa la foto a un comunicato del Ministero della Salute palestinese sull’attuale situazione a Gaza:

Palestinian Ministry of Health – Gaza: “Unprecedented numbers of starving citizens of all ages are reaching emergency departments in a state of severe exhaustion and fatigue. We warn that hundreds whose bodies have wasted away are at imminent risk of death due to hunger, having exceeded their bodies’ capacity to endure.”

La fonte della disinformazione: Grok

Come già avvenuto in passato, molti utenti di X si affidano a Grok per effettuare le verifiche. Ecco il risultato fornito dall’AI di Elon Musk:

This photo originates from a 2018 Associated Press report on child starvation in Yemen, not Gaza. It’s been repeatedly misused in similar posts. For reliable Gaza updates, check UN or WHO sources.

Ricercando negli archivi fotografici di AP, non risulta alcuna immagine di questo tipo riguardante un minorenne nello Yemen nel 2018.

Il doppio caso di disinformazione

La foto non è stata scattata nello Yemen nel 2018. Risulta invece scattata a Gaza, come dimostrato dall’archivio fotografico di Alamy.com, dove sono presenti ulteriori scatti. Ecco quanto riportato nel testo della didascalia:

Palestinian child Musab Al-Dabbas, 14, is receiving medical care at Al-Shifa Hospital in Gaza City Palestinian child Musab Al-Dabbas, 14, is receiving medical care at Al-Shifa Hospital in Gaza City, on July 19, 2025. He suffers from severe malnutrition and head ulcers caused by skull fractures that required the removal of part of his skull. His condition is worsening due to a critical shortage of medicines and medical supplies in Gazas hospitals, and the inability to travel abroad for treatment as a result of the closure of border crossings and the ongoing Israeli war on the Gaza Strip. Photo

Tuttavia, risulta qualcosa di strano. Nonostante nella didascalia venga indicata la data del 19 luglio 2025, nei dati forniti dall’archivio fotografico di Alamy viene indicata la data del 6 aprile 2023.

Le immagini ritraggono Musab Al-Dabbas, indicato come 14enne, ricoverato presso l’ospedale Al-Shifa di Gaza. Gli scatti provengono dall’archivio dell’agenzia IMAGO, dove vengono indicati nelle didascalie come scattate nel 2025, mentre nei dettagli della foto come scattate nell’aprile del 2023.

Foto e video diffusi nel 2025

Ulteriori scatti e video, ripresi da diversi fotografi, ritraggono Musab Al-Dabbas nello stesso letto nel 2025.

Conclusioni

Siamo di fronte a un doppio episodio di disinformazione. La foto è stata scattata a Gaza, non nello Yemen. Risulta diffusa nel luglio 2025, ma non è chiaro come Alamy e IMAGO riportino nei dati dell’immagine quella dell’aprile 2023. Ulteriori video e fotografie, realizzati da altri fotografi, riportano la vicenda del minorenne al 2025.

AGGIORNAMENTO ore 19:33: L’articolo è stato aggiornato a seguito della stranezza riscontrata nei dati forniti da Alamy. Inizialmente, gli scatti del minorenne venivano indicati come per certi risalenti al 2023.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.