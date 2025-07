Gli utenti si sono affidati troppo all'AI di Elon Musk, incapace di distinguere due bambine totalmente diverse tra loro

Come nel caso dell’anziano palestinese malnutrito, gli strumenti di verifica offerti da X stanno generando una nuova ondata di disinformazione sul conflitto a Gaza. È successo di nuovo con la foto di una bambina, indicata come palestinese, che secondo molti sarebbe in realtà uno scatto del 2014 raffigurante una piccola yazidi. La fonte della presunta verifica? Grok, l’Intelligenza Artificiale di Elon Musk integrata nella piattaforma X. Una verifica del tutto errata, finita tra le proposte di Community Notes.

Analisi

Il presunto fact-check della foto viene condiviso con il seguente testo:

Questa foto non ha niente a che fare con Gaza. Mostra una ragazza yazidi che fugge dall’ISIS in Iraq o in Siria, scattata nel 2014 – un momento straziante dal momento in cui i musulmani estremisti hanno schiavizzato e brutalizzato donne e bambini yazidi. Ma certo, la macchina della propaganda non smette mai di stravolgere la realtà. Hai appena perso credibilità @creepydotorg. Questa immagine viene falsamente diffusa come “Gaza, 26 luglio 2025” – ma non è così. È una foto verificata del 2014 di una ragazza Yazidi schiavizzata dall’ISIS in Iraq, come documentato dal The Guardian. […]

All’origine del presunto fact-check c’è Grok, l’Intelligenza Artificiale di Elon Musk, come mostrato dal seguente screenshot condiviso da un utente:

Il falso fact-check e il grande errore di Grok

In risposta a un post dell’account @Creppy su X, un utente ha chiesto a Grok se la foto ritraesse davvero una bambina a Gaza. L’AI ha risposto che si trattava di uno scatto del 13 agosto 2014, raffigurante una bambina yazidi.

It depicts a Yazidi girl fleeing ISIS violence in Iraq/Syria, taken on August 13, 2014, at the border crossing in Fishkhabour

Questa risposta, nonostante fosse sbagliata, è stata inserita nel sistema di Community Notes da diversi utenti anonimi, finendo per essere rilanciata come se fosse una smentita ufficiale.

Un altro utente ha però contestato l’affermazione, condividendo un link alla Newsroom di Associated Press, dove si vede chiaramente che la foto è stata pubblicata nel 2025 e scattata dal fotoreporter Abdel Kareem Hana.

Grok, tuttavia, ha continuato a insistere, citando come fonte Reuters . Anche questa volta, l’AI di X ha fornito una risposta in maniera imprecisa e fuori contesto.

Grok crede che la bambina nella foto sia questa piccola yazidi, ritratta proprio in una foto del 13 agosto 2014 pubblicata in una galleria di Reuters. Non è assolutamente la stessa bambina.

Probabilmente, Grok ha confuso le due bambine per via di alcune somiglianze superficiali (occhi chiari, lineamenti simili), generando però un falso fact-check che è stato creduto da molti utenti, proprio per la sua apparente autorevolezza.

Nessuna pubblicazione precedente al 2025

Nessuna ricerca inversa rivela che la foto sia stata pubblicata prima del 2025. Secondo TinEye, infine, la fono è iniziata a circolare solo dal mese di luglio 2025.

Conclusioni

La bambina ritratta nella foto non è yazidi e la foto non risale al 2014. È una foto recente, scattata nel 2025 a Gaza da un fotografo per Associated Press. Gli utenti si sono fidati di un fact-check errato, generato da Grok che ha commesso un errore d’identificazione.

