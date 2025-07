Il falso video delle giocatrici di calcio pro Palestina

Il video è pieno di errori tipici dell'Intelligenza Artificiale

Circola un video dove delle giocatrici di calcio avrebbero manifestato il loro sostegno alla Palestina durante una partita. Una giocatrice, protagonista principale del video, alza la maglietta mostrando un reggiseno con la bandiera palestinese. Non viene riportato alcun riferimento utile per identificare la donna, le squadre coinvolte o il luogo dell’evento. Di fatto, l’intera scena è falsa e generata tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non viene riportato alcun riferimento utile per identificare giocatrici, squadre e luogo della fantomatica partita.

Ci sono numerosi errori dovuti all’Intelligenza Artificiale.

I numeri delle giocatrici risultano sbagliati o cambiano improvvisamente.

La maglietta della giocatrice protagonista del video compie movimenti innaturali.

Analisi

«Le Calciatrici : tutto un altro dribbling Palestina Libera» scrive un utente che condivide il video falso.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

L’errore principale, commesso dall’Intelligenza Artificiale, riguarda i numeri delle maglie. La protagonista, ad esempio, riporta il numero 11 sul petto e il numero 7 sui pantaloncini. La calciatrice in blu con il numero 27 sulla schiena diventa improvvisamente il numero 18 una volta voltata.

Le mani della giocatrice in rosso non afferrano la maglietta mentre la solleva. Inoltre, la maglietta mostra il colletto pur non venendo tolta. La calciatrice con il numero 19 in blu riporta, anche lei, un numero incoerente sui pantaloncini: il 79.

Conclusioni

Il video non è autentico e non mostra vere giocatrici di calcio che manifestano a favore della Palestina durante una partita. Si tratta di una creazione artificiale, con errori evidenti, diffusa per generare disinformazione.

