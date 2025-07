La verità sul bambino simbolo della fame a Gaza

Si chiama Osama al-Raqab. C'è una buona notizia: sta bene

Sono mesi che circolano le foto di Osama al-Raqab, il bambino palestinese di Khan Younis ritratto in condizioni critiche, utilizzate per denunciare Israele e accusarlo di averlo lasciato in uno stato di malnutrizione. La sua storia è stata raccontata in un articolo di Associated Press del 3 maggio 2025 (e già ad aprile da NBC News), riportando il racconto della madre sulla malattia del bambino, ossia la fibrosi cistica, e del suo ricovero presso la clinica per la malnutrizione dell’ospedale Nasser di Khan Younis, a Gaza. Le sue immagini sono circolate a lungo online e su diverse testate giornalistiche nel corso delle ultime settimane. Ma che fine ha fatto? C’è una buona notizia: sta bene.

Vale la pena sottolineare che Osama al-Raqab non si trova più a Gaza da oltre un mese. Come confermato a Open dal Ministero degli Esteri italiano, il bambino è stato evacuato in Italia durante l’ultima operazione dell’11 giugno 2025 ed è stato ricoverato in un ospedale del nostro Paese, dove sta ricevendo cure per diverse patologie.

Il 24 luglio 2025, l’account Instagram @translating_falasteen ha pubblicato alcune fotografie che ritraggono Osama al-Raqab prima del suo arrivo in Italia, tra cui lo scatto che lo aveva reso tristemente noto, e una nuova foto scattata il 23 luglio 2025 che lo mostra in piedi e in condizioni di salute visibilmente migliorate.

Due fonti, quella del Ministero degli Esteri italiano e il post su Instagram, confermano quanto dichiarato il 23 luglio 2025 su X da Muneer Alboursh, Direttore Generale del Ministero della Salute di Gaza.