Guerra Gaza, Tajani: "Inaccettabile quel che fa Israele, ma Hamas non usi palestinesi come scudi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Continuiamo a batterci per un immediato cessate il fuoco a Gaza. Non possiamo più accettare carneficine e carestia. E' arrivato il momento di un immediato cessate il fuoco. Ma anche Hamas ha le sue responsabilità: deve liberare immediatamente i prigionieri israeliani, gli ostaggi che usa per alzare il prezzo e non concludere un accordo, causando decine di migliaia di vittime tra i palestinesi. Inaccettabile quel che sta facendo Israele, sproporzionato rispetto al 7 ottobre. Ma Hamas la smetta di usare il proprio popolo come scudo per non concludere la guerra. Va riconosciuto lo Stato di Palestinese, ma quest'ultimo deve a sua volta riconoscere lo Stato d'Israele" così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio Nazionale di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev