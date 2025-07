Schlein: "Italia riconosca Stato di Palestina e non sia complice dei crimini a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "E' tempo che l'Italia riconosca lo Stato di Palestina perché anche i palestinesi hanno diritto, come gli israeliani, di vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Riconoscere la Palestina è un modo concreto per contribuire a fermare i crimini che il Governo di Netanyahu sta commettendo sia a Gaza che in Cisgiordania. L'Italia non può essere complice dei crimini che stanno avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. Come altri Paesi europei, l'Italia deve dare un contributo concreto al processo di pace, sicuramente il riconoscimento dello Stato di Palestina va in questa direzione. Non è sufficiente: serve cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi, gli aiuti umanitari, l'embargo di tutte le armi e fermare gli accordi di cooperazione con Israele, sia al livello europeo che italiano" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della conferenza di presentazione della proposta "La piena e buona occupazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev