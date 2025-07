Le “foto” delle bottiglie piene di cibo lanciate in mare per farle arrivare a Gaza

Le immagini mostrano evidenti errori tipici dell'Intelligenza Artificiale

Circolano alcune immagini che mostrerebbero cittadini egiziani intenti a lanciare in mare bottiglie piene di farina, riso o altri alimenti, nella speranza che possano raggiungere gli abitanti di Gaza. La scena appare toccante, ma al tempo stesso poco plausibile, vista la difficoltà che tali contenitori avrebbero nel raggiungere la loro presunta destinazione. In realtà, le immagini sono del tutto false e generate tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Le bottiglie risultano strane e non galleggiano nel modo corretto.

Si riscontrano errori generativi, sulle bottiglie e sulle mani delle persone generate dall’AI.

Analisi

Nelle condivisioni è presente lo screenshot con la traduzione del post di tal Yasmeen Jumma Alhour contenente le foto false:

Latte per bambini, farina di rose, grani, un’iniziativa giovanile in Egitto mettendo un po’ di cibo nelle confezioni, e gettandolo in mare nel tentativo di raggiungere le spiagge di Gara nel mezzo della carestia peggiora

Gli errori evidenti dell’Intelligenza Artificiale nelle bottiglie e nelle persone generate

Nelle foto, le bottiglie galleggiano in modo innaturale, soprattutto se si considera il contenuto e il peso. In un esempio, una bottiglia sembra semplicemente appoggiata sull’acqua, senza nemmeno immergersi con la base. Anche il riflesso sull’acqua risulta incoerente con l’illuminazione e la prospettiva della scena.

In un’altra immagine, una bottiglia presenta una base del tutto irrealistica. Inoltre, la mano di un uomo che regge una bottiglietta mostra un’anomalia evidente: un pollice molto piccolo al quale risulta attaccato un ulteriore dito. Si tratta di un classico errore generato dall’intelligenza artificiale.

Le foto circolano da giorni, ma l’iniziativa risulta “accolta”

Come evidenziato da un post X del 24 luglio 2025, indicato per le falsità contenute dal collega Shayan Sardarizadeh (BBC), le immagini circolavano da giorni sui social. Tuttavia, come riportato da Fanpage, qualcuno ha deciso di attuare tale iniziativa dal vivo.

Conclusioni

Le immagini che vorrebbero documentare un’iniziativa di questo tipo risultano quindi false e prodotte artificialmente con l’uso dell’AI.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.