L’anziano palestinese scambiato per un turco deceduto nel 2010

Per sostenere le accuse di fake news, sono stati usati degli articoli turchi che parlano di persone completamente diverse

In un post pubblicato su X dall’eurodeputata Rima Hassan, viene mostrata l’immagine di un uomo anziano, identificato come palestinese e in gravi condizioni di salute. Hassan, condividendo la foto, accusa Israele di trasformare Gaza in un campo di concentramento. Alcuni utenti iscritti a Community Notes, il sistema di “fact-checking” collaborativo, amatoriale e anonimo della piattaforma, hanno etichettato l’intervento dell’eurodeputata come falso, sostenendo che l’uomo ritratto sia in realtà turco e deceduto nel 2010. Tuttavia, l’attribuzione proposta da questi “verificatori” anonimi risulta del tutto infondata.

Per chi ha fretta

I collaboratori anonimi di Community Notes citano due articoli turchi del 2008 e del 2010 come prova, sostenendo che questi ritraggano l’uomo nella foto pubblicata da Hassan.

In realtà, gli articoli si riferiscono a due persone distinte, che non somigliano all’uomo mostrato da Hassan né tra loro.

Gli account palestinesi identificano l’uomo come Abdul Nasser Al-Najili e che soffrirebbe di una grave malnutrizione «tra la mancanza di cibo e medicine a Gaza».

Analisi

Il post X di Rima Hassan risulta contenere dei presunti “fact-check” da parte di alcuni utenti iscritti a Community Notes, i quali sostengono che l’immagine mostri un caso raccontato in Turchia nel 2008.

Gli utenti riportano, infatti, due articoli del 2008 e del 2010 per sostenere l’accusa.

Anche alcuni giornalisti su X, come nel caso di Tobias Huch, sostengono che si tratti di un caso turco risalente al 2010: «Questa notizia falsa è stata condivisa decine di migliaia di volte: L’uomo è turco ed è morto nel 2010. In #Gaza è stato probabilmente resuscitato per servire da strumento di propaganda per #Hamas».

Gli articoli turchi del 2008 e del 2010

Gli utenti iscritti a Community Note sostengono che la storia sia falsa basandosi su alcuni articoli pubblicati su dei siti turchi. Il primo, risalente al 2008, dove viene mostrato un uomo anziano in un letto d’ospedale.

Gli utenti condividono un articolo del 2010 per sostenere che l’uomo sia morto da 15 anni.

Gli articoli turchi non parlano della stessa persona

I “fact-checkers” improvvisati di Community Notes non si rendono conto di aver fornito due articoli che parlano di due persone diverse. L’articolo del 2008 riporta la morte dell’imprenditore Kuddusi Okkır.

L’articolo del 2010 parla, invece, di un uomo chiamato Arif Özdemir Gürbilek. In un altro articolo dell’epoca è possibile notare come questo sia del tutto diverso dall’uomo ritratto nel post di Rima Hassan.

Una differenza evidente tra le tre persone

Confrontando le immagini dei tre anziani, risulta evidente che ci troviamo di fronte a un grossolano errore da parte dei “verificatori” di Community Notes. L’anziano morto nel 2010 ha un neo nella fronte che non risulta nello scatto del palestinese, mentre quest’ultimo non presenta le sopracciglia del turco morto nel 2008.

Nel frattempo, la falsa verifica è sbarcata su META, come nel caso di alcuni post Facebook dove viene riportato l’articolo turco del 2010.

Un caso di malnutrizione

L’immagine condivisa da Hassan proviene da un post Instagram dell’account “Eye on Palestine” (in collaborazione con altri 4 account), dove si sostiene che l’anziano Abdul Nasser Al-Najili soffra di una grave malnutrizione «tra la mancanza di cibo e medicine a Gaza». Non sono note le condizioni cliniche dell’uomo, così come non conosciamo la sua età.

Le testimonianze dell’autore del video

Il video viene attribuito all’attivista Saeed Mohamed (@saeedmhm97), che in un video del 18 giugno 2025 si riprende accanto a dei grossi pezzi di carne appesi in un mercato, sostenendo che il prezzo si aggiri intorno ai 200 dollari al kg.

In un video del 20 giugno 2025 parla di un bambino e di come gli ha procurato del cibo.

Nel reel, Saeed Mohamed si fa riprendere mentre acquista i prodotti per il bambino in un mercato non identificato.

Conclusioni

I “fact-check” inseriti dai membri anonimi su Community Notes non risultano corretti. Gli articoli turchi parlano di due individui distinti, con evidenti differenze fisiche rispetto all’uomo mostrato nel post di Rima Hassan. Si tratta, dunque, di una smentita errata basata su associazioni visive infondate.

I video dell’attivista palestinese Saeed Mohamed, autore di quello che mostra l’anziano in situazione precaria, mostrano la possibilità di ottenere cibo, ma probabilmente a prezzi difficilmente accessibili. Pur non conoscendo le precise condizioni dell’anziano, rimane la situazione precaria e rischiosa per i cittadini palestinesi che necessitano di determinate diete e cure mediche a causa del conflitto tra Hamas e il governo israeliano.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.