Fact-checking
Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
FACT-CHECKINGFake newsGazaPalestinaSiria

Il video con due uomini in pettorina Press non mostra giornalisti a Gaza

21 Agosto 2025 - 23:33 David Puente
embed
Entrambi sono particolarmente noti in Siria

Un breve filmato mostra due uomini con pettorina “Press” davanti a missili che partono alle loro spalle. Sui social lo rilanciano come prova di «giornalisti a Gaza». Si tratta di un’informazione falsa, in quanto circola da anni e i due non sono reporter a Gaza. Sono, invece, molto conosciuti in un altro Paese.

Per chi ha fretta

  • Il video circola dal 2023 e risulta ripreso in Siria.
  • Le due persone ritratte sono i siriani Jamil Al-Hasan e Mohammed Faisal.

Analisi

«Ecco i giornalisti a Gaza» scrivono nelle condivisioni del video.

Anche su X le persone ritratte vengono associate a Gaza:

Video datato e ripreso in Siria

Il video non è recente e circola da anni sui social. Le due persone ritratte non sono «giornalisti a Gaza», come spiegato nel 2023 da Bellingcat, indicando l’uomo sulla destra come il siriano Jamil Al-Hasan.

L’altro a sinistra si chiama Mohammed Faisal. Entrambi, come detto in precedenza, sono siriani.

Come riportato nel post X di Jamil, presente nello screenshot di Bellingcat, l’obiettivo dei missili era “prendere di mira la città di Qardaha per vendicare i bambini di Idlib”. Il video, diffuso nel 2023, è presente anche su Youtube con lo stesso riferimento.

Conclusioni

Il video non ritrae dei «giornalisti a Gaza». È una clip siriana diffusa almeno dal 7 ottobre 2023, dove vengono ripresi i siriani Jamil Al‑Hassan e Mohammed Faisal con indosso le pettorine “Press”.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

La falsa foto dei leader europei in attesa nei corridoi della Casa Bianca per incontrare Trump

2.

Marah Abu Zuhri, i fatti sulla morte della giovane palestinese arrivata in Italia da Gaza

3.

In Giappone non rimborsano i biglietti per 35 secondi di ritardo di uno Shinkansen

4.

La falsa citazione di Putin su Gaza, Israele e NATO

5.

La narrazione fuorviante sui presunti benefici dell’Ivermectina nelle persone

leggi anche
FACT-CHECKING

Marah Abu Zuhri, i fatti sulla morte della giovane palestinese arrivata in Italia da Gaza

Di David Puente
FACT-CHECKING

La falsa citazione di Putin su Gaza, Israele e NATO

Di David Puente
FACT-CHECKING

Il giornalista di Al Jazeera e il post Telegram pro Hamas del 7 ottobre 2023 (poi cancellato)

Di David Puente