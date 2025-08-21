Il video con due uomini in pettorina Press non mostra giornalisti a Gaza

Entrambi sono particolarmente noti in Siria

Un breve filmato mostra due uomini con pettorina “Press” davanti a missili che partono alle loro spalle. Sui social lo rilanciano come prova di «giornalisti a Gaza». Si tratta di un’informazione falsa, in quanto circola da anni e i due non sono reporter a Gaza. Sono, invece, molto conosciuti in un altro Paese.

Per chi ha fretta

Il video circola dal 2023 e risulta ripreso in Siria.

Le due persone ritratte sono i siriani Jamil Al-Hasan e Mohammed Faisal.

Analisi

«Ecco i giornalisti a Gaza» scrivono nelle condivisioni del video.

Anche su X le persone ritratte vengono associate a Gaza:

Video datato e ripreso in Siria

Il video non è recente e circola da anni sui social. Le due persone ritratte non sono «giornalisti a Gaza», come spiegato nel 2023 da Bellingcat, indicando l’uomo sulla destra come il siriano Jamil Al-Hasan.

L’altro a sinistra si chiama Mohammed Faisal. Entrambi, come detto in precedenza, sono siriani.

Come riportato nel post X di Jamil, presente nello screenshot di Bellingcat, l’obiettivo dei missili era “prendere di mira la città di Qardaha per vendicare i bambini di Idlib”. Il video, diffuso nel 2023, è presente anche su Youtube con lo stesso riferimento.

Conclusioni

Il video non ritrae dei «giornalisti a Gaza». È una clip siriana diffusa almeno dal 7 ottobre 2023, dove vengono ripresi i siriani Jamil Al‑Hassan e Mohammed Faisal con indosso le pettorine “Press”.

