La falsa storia dell’ufficiale israeliana “Yukhal Yulita” arrestata in Olanda

Come nel caso della fantomatica "Marsilia Ehud", anche questa vicenda è stata smentita dalle autorità olandesi

Circola la notizia di un presunto arresto da parte della polizia olandese. Secondo la narrazione, sarebbe stata fermata un’ufficiale israeliana di nome “Yukhal Yulita”, accusata di crimini di guerra a Rafah, mentre si trovava in vacanza in Europa. La storia è estremamente simile a quella diffusa in merito all’inesistente militare israeliana “Marsilia Ehud“, sempre ambientata in Olanda. Anche in questo caso, l’immagine allegata proviene dal Regno Unito.

Per chi ha fretta

Nessun media internazionale o olandese ha riportato un arresto di una donna israeliana chiamata “Yukhal Yulita”.

Il pubblico ministero dei Paesi Bassi ha confermato a Reuters che «nessuno con questo nome o cittadino israeliano» è stato arrestato per crimini di guerra.

La foto diffusa risale al 2016 e riguarda un episodio avvenuto a Newcastle, nel Regno Unito.

Analisi

Il testo che rilancia la presunta notizia è il seguente:

La polizia olandese ha arrestato l’ufficiale israeliano Yukhal Yulita mentre era in vacanza in Europa — accusata dai gruppi per i diritti umani di crimini di guerra a Rafah, dove israhell ha massacrato civili e raso al suolo interi quartieri. Pensava di poter sorseggiare cocktail all’estero mentre le sue mani gocciolavano di sangue. Non più. Grazie Olanda Non è il primo criminale di guerra dell’idf che viene arrestato all’estero. In Italia invece, complice il governo della DuCessa vengono a riposare i soldati criminali di israhell!

La smentita dall’Olanda

Non esiste quindi alcun riscontro giornalistico o istituzionale che confermi quanto sostenuto dal post. Inoltre, i colleghi di Reuters hanno contattato l’ufficio nazionale del pubblico ministero olandese, che ha risposto chiaramente: «Posso confermare che non abbiamo arrestato nessuno con questo nome, né un cittadino israeliano coinvolto in reati connessi alla CPI o a reati internazionali».

La foto decontestualizzata che non raffigura un arresto

L’immagine che circola è stata pubblicata nel 2016 dal britannico Daily Mail, la quale ritrae la polizia che allontana una ragazza da una scena del crimine nel centro di Newcastle, nel Regno Unito. Non si tratta dunque né di un arresto avvenuto nei Paesi Bassi né di una militare israeliana.

Conclusioni

La notizia di un presunto arresto in Olanda di un ufficiale israeliana di nome “Yukhal Yulita” risulta del tutto falsa. Non esiste alcun riscontro ufficiale o giornalistico, ed è stata smentita dalle autorità olandesi. La foto utilizzata è datata, non è stata scattata in Olanda e non mostra alcun arresto.

