1.000 droni e missili russi sull’Ucraina, in fiamme anche il palazzo del governo di Kiev – Il video

Tre morti tra cui un bimbo di un anno nei bombardamenti nella notte. Il Cremlino: «Il dialogo sulla fine della guerra? Difficile»

Le forze russe hanno bombardato nella notte tra sabato e domenica l’Ucraina con una selva di droni e missili. Centinaia quelli lanciati solo sulla capitale Kiev, oltre 1.000 su tutto il Paese. Tra gli edifici colpiti, denunciano le autorità, c’è anche quello dove ha sede il governo ucraino, dove nelle prime ore del mattino sono divampate le fiamme e si è alzato il fumo. «Il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati dall’attacco russo. I soccorritori stanno spegnendo l’incendio», ha detto la premier ucraina Yulia Svyrydenko. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha aggiunto che altri due edifici residenziali stanno andando a fuoco. Al momento non ci sono informazioni ulteriori sull’entità dei danni. Secondo le autorità ucraine nei bombardamenti russi della notte sono morte almeno 3 persone, tra cui un bambino di un anno; 18 sono rimaste ferite.

Il gelo del Cremlino sui negoziati

Mentre la prospettiva di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky torna a farsi ogni giorno più lontana, d’altronde, il Cremlino non fa nulla per nascondere di essere concentrato sulla prosecuzione della guerra. La risoluzione della situazione in Ucraina «richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa», ha detto obliquo il portavoce di Putin Dmitry Peskov in un’intervista alla Tass durante l’Eastern Economic Forum a Vladivostok. Quanto agli sforzi di Donald Trump per arrivare a una svolta diplomatica, ha osservato Peskov, «il sostegno è assolutamente totale ma il dialogo futuro, ovviamente, è ancora piuttosto difficile».