Putin invita l’Ucraina a Mosca: «Ma raggiungere un accordo sui territori sarà impossibile»

05 Settembre 2025 - 08:40 Alessandro D’Amato
Il presidente russo avverte: i militari occidentali sarebbero un bersaglio legittimo

I militari occidentali in Ucraina sarebbero un bersaglio legittimo. L’entrata di Kiev nella Nato è inaccettabile per la Russia. Mentre l’ingresso nell’Unione Europea sarebbe legale. Ma Mosca è pronta a un summit. Anche se ci sono potenziali ostacoli a un accordo sui territori. Vladimir Putin ha parlato della guerra in un forum economico a Vladivostok. Lanciando segnali a Washington e anche a Volodymyr Zelensky. Del quale, in caso di incontro con lo zar, la Russia è pronta a garantire la sicurezza.

L’Ucraina, la Russia e la Nato

Putin ha avvertito che qualsiasi truppa occidentale schierata in Ucraina sarebbe un obiettivo «legittimo» per l’esercito di Mosca, il giorno dopo che gli alleati occidentali di Kiev hanno dichiarato di essersi impegnati a garantire la presenza di truppe in caso di accordo di pace. «Se i soldati dovessero comparire lì, soprattutto ora durante i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi», ha detto lo Zar. Aggiungendo anche che il dispiegamento di una forza occidentale non favorirebbe una pace a lungo termine. Putin ha anche precisato che non ha parlato di recente con Donald Trump, anche se il filo diretto con la Casa Bianca è sempre attivo.

L’Ucraina invitata a Mosca

Poi ha invitato la controparte ucraina a parlare a Mosca. «Kiev sta cercando di contattarci, sono pronto anche se non ne vedo il senso», ha detto. Precisando che ci sono ostacoli legali per un accordo sui territori (forse in riferimento alla presunta leadership “scaduta” di Zelensky). E che sarà praticamente impossibile raggiungere un accordo sulle questioni più importanti. «Impossibile anche se ci fosse la volontà politica», ha aggiunto.

