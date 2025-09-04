Ucraina, vertice Trump-europei (al telefono) dopo il flop con Putin. Macron: «Garanzie di sicurezza robuste per Kiev» – Il video

A Parigi la riunione dei "Volenterosi". Meloni e Merz si collegano in remoto, presente l'inviato Usa Witkoff

Si è conclusa attorno all’ora di pranzo la riunione a Parigi della cosiddetta Coalizione dei volenterosi sull’Ucraina, presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron (all’Eliseo) insieme al premier britannico Keir Starmer (a distanza). La grande attesa creata ad agosto dal vertice Trump-Putin in Alaska, seguito da quello «eccezionale» alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky e sette leader europei, è andata almeno sin qui delusa: spiragli concreti di tregua, per non dire di pace, tra Russia e Ucraina continuano a non vedersene e un possibile vertice Putin-Zelensky resta lontanissimo. Ciononostante i Volenterosi hanno voluto nuovamente riunirsi per «finalizzare delle garanzie di sicurezza robuste per l’Ucraina», ha detto questa mattina Macron, che sin da ieri sera ha ospitato a Parigi Zelensky. La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – da sempre freddi sull’ipotesi di schierare truppe d’interposizione in Ucraina dopo il cessate il fuoco – hanno partecipato alla riunione in video-collegamento, così come lo spagnolo Pedro Sanchez (per problemi all’aereo) e i leader di Australia, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Irlanda, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro e Norvegia.

The Coalition of the Willing. Meeting is now underway.



We are giving real substance to long-term security guarantees for Ukraine and ensuring support for our Ukrainian Defense Forces already now.



I thank everyone for their engagement and support. pic.twitter.com/nVv5QMdCkT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2025

L’incognita Trump (al telefono)

Presenti al vertice all’Eliseo sono invece, con Macron e Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quella della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente finlandese Alexander Stubb e ancora i premier di Belgio, Danimarca, Olanda e Polonia. Ma soprattutto a presenziare alla prima parte della riunione è stato Steve Witkoff, l’inviato speciale di Donald Trump per i negoziati più delicati del pianeta, compreso quello russo-ucraino. A margine del vertice Witkoff ha incontrato il consigliere di Zelensky Andriy Yermak insieme ai consiglieri diplomatici e di sicurezza di Macron, Starmer, Merz e Meloni (Fabrizio Saggio). Ora tutte le attese si concentrano sui contenuti della riunione telefonica che i leader europei avranno con Donald Trump, in programma alle 14 ora italiana: come ammesso dagli stessi Volenterosi, le garanzie di sicurezza offerte per il futuro all’Ucraina – dall’ipotesi di uno strumento di protezione come l’articolo 5 Nato a quella di truppe d’interposizione con copertura aerea – non potranno prendere forma senza chiari impegni degli Usa, ed è su questo che Macron, Starmer e gli altri leader oggi cercano conferme. Nella notte Trump ha dato ancora una volta segnali incerti da decifrare. «Ho seguito la situazione, l’ho vista e ne ho parlato con il presidente Putin e il presidente Zelensky. Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa succederà. Ce la faremo», ha detto il presidente Usa in un’intervista a Cbs.

