Sventato un attentato contro Papa Francesco nel 2024 a Trieste: arrestato in Olanda il sospettato

Hasan Uzun, cittadino turco di 46 anni legato all’Isis, è sospettato di aver lasciato una pistola in un bar della stazione della città friulana, destinata a colpire il Pontefice

È stato arrestato in Olanda e poi estradato nel carcere di Trieste, Hasan Uzun, cittadino turco di 46 anni, sospettato di essere legato all’Isis K. Secondo quanto rivelato da Il Piccolo, sarebbe lui l’uomo dietro la pistola ritrovata in un bar della stazione di Trieste che sarebbe dovuta servire per compiere un’attentato a Papa Francesco durante la sua visita nella città friulana lo scorso 6 luglio. Su Uzun pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le Indagini preliminari Marco Casavecchia, ma sulla vicenda era calato il più stretto riserbo per i sospetti, emersi già nelle prime ore, sulla matrice terroristica.

Il trolley sospetto

Secondo gli inquirenti, Uzun avrebbe lasciato una pistola automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger, completa di caricatore e 14 munizioni, in un trolley abbandonato nel bar della stazione nel pomeriggio del 6 luglio 2024, alla vigilia della visita papale. Il bagaglio era stato scoperto casualmente da una dipendente del locale e il sospetto è che fosse destinato ad essere recuperato da uno o più complici. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato Uzun mentre si aggirava nei pressi della stazione, vestito con una maglietta nera con una tigre stampata, prima di lasciare il trolley. Poco dopo, due uomini si erano avvicinati al bagaglio ma non lo avevano prelevato. L’uomo aveva poi acquistato una nuova Sim italiana in contanti, distruggendo quella precedente, e si era diretto verso Milano su un Frecciarossa, prima di tentare di entrare in Svizzera. Durante gli spostamenti Uzun è stato accompagnato da un uomo in camcia celeste, non è chiaro se anch’egli sia statto individuato e fermato.

Allerta antiterrorismo

Gli investigatori sottolineano l’assenza di legami di Uzun con l’Italia o altri Paesi europei, evidenziando come sia stata la coincidenza temporale con la visita di Papa Francesco per la chiusura della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia a far scattare l’allerta antiterrorismo. Una nota riservata dei servizi di sicurezza conferma l’ipotesi di un «possibile progetto di attentato» contro il Papa attribuito a un gruppo radicale turco affiliato all’Isis.

L’altro attentato sventato

Nell’autobiografia pubblicata all’inizio del 2025, Papa Francesco aveva rivelato in esclusiva che durante la sua visita in Iraq nel 2021 era stato sventato un’attentato suicida contro di lui. In quella occasione furno i servizi segreti britannici ad avvertire la polizia irachena che una donna imbottita di esplosivo stava andando a Mosul per compiere un attentato. In quella occasione i presunti attentatori furono fatti esplodere. Dell’episodio di Trieste Francesco non ha fatto alcuna menzione. Uzun è stato fermato in Olanda grazie al mandato europeo e successivamente estradato in Italia. Attualmente si trova in isolamento nel carcere del Coroneo di Trieste, assistito dall’avvocata Lucrezia Chermaz, subentrata ai precedenti legali revocati dallo stesso Uzun. Il capo di imputazione formale riguarda il porto e detenzione di arma comune in concorso