Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

15 Settembre 2025 - 22:15 Ugo Milano
valentino luchin chef rapine banche san francisco
Deus ex machina di due ristoranti di lusso in California, da quasi dieci anni risulta in bancarotta. Già nel 2018 era finito in manette dopo una rapina

Ha i capelli lunghi e brizzolati, come la barba, l’uomo che cammina verso un inserviente di una banca di San Francisco armato di una semplice lettera di carta. Nel biglietto scritto a mano chiede soldi, una velata minaccia a cui l’impiegato obbedisce. L’uomo prende la borsa zeppa di dollari, ringrazia ed esce. Entra in un’altra banca e ripete il copione. Entra in un’altra e fa lo stesso. Sono tre gli istituti di credito che Valentino Luchin, ex chef padovano residente all’ombra del Golden Gate, avrebbe rapinato in un solo giorno. L’italiano è stato arrestato e si trova ora in cella con l’accusa di rapina multipla e tentata rapina.

L’arresto in flagrante e il malloppo

I fatti, secondo quanto ha riferito la polizia di San Francisco, risalirebbero allo scorso 10 settembre. L’uomo è stato identificato grazie alle descrizioni di alcuni residenti del centro città proprio mentre stava tentando il suo ultimo colpo: «Lo stesso giorno si erano verificate altre due rapine con una descrizione del sospettato e del modus operandi molto simili. Gli agenti hanno stabilito che il sospettato era Luchin», si legge nella nota ufficiale. Al momento non è chiaro quanti bigliettoni abbia sottratto agli istituti di credito. 

Le esperienze da chef e la bancarotta 

Nato nel 1963 a Este, in provincia di Padova, Valentino Luchin ha lavorato come chef in tutta Italia e all’estero: «Ho affinato le mie abilità culinarie tra i Colli Euganei e la costa veneziana», si legge sul suo sito personale. Poi nel 1993 il grande passo verso la California, dove aveva gestito come executive chef il ristorante “Rose Pistola” a North Beach e l’”Osteria Ottavio” a Walnut Creek. Questi investimenti, risultati alla lunga fallimentari, avevano lasciato l’uomo e sua moglie in gravi difficoltà economiche già a partire dal 2015 quando, secondo molti media americani, i due erano finiti in rosso per centinaia di migliaia di dollari. 

La fallimentare “carriera” da rapinatore 

Proprio dal 2018 era iniziata la carriera – anche questa fallimentare – di Luchin come rapinatore di banche. Sette anni fa venne infatti arrestato a Orina, sempre in California, dopo aver sottratto 18mila dollari a un istituto di credito. Dalla prigione aveva inviato una lettera di scuse agli impiegati: «Pensavo fosse un buon piano, ma non lo è stato. La mia azione non era aggressiva. Era una pistola falsa. Non so nemmeno come caricarne una vera». Poi aveva ripreso a lavorare come consulente per i ristoranti. L’ultima foto era il menù di un ristorante nelle isole Hawaii, poi gli avvistamenti a San Francisco. E le tre rapine, solo due portate a buon fine.

