Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della “finta valigia”: «Spero che spenda il ricavato in medicine»

Il furto mentre la showgirl si trovava a bordo di un vagone executive su un treno partito da Milano, direzione Roma

La showgirl Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della valigia. Palmas, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a fermare un uomo che ha preso la sua valigia e si è dileguato in pochi minuti, scendendo alla fermata di Rogoredo. «Non riesco a spiegare la sensazione di smarrimento e la delusione che provo», ha scritto lei su Instagram.

«Io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma lui era già via»

La conduttrice si trovava su un vagone executive quando ha notato un passeggero sistemare un «finto bagaglio» sullo scomparto sopra al suo posto. Quando lei, insieme ad altre due persone, si è accorta che qualcosa non andava, lo sconosciuto era già sceso dal treno. «Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era sopra di me, forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l’uomo si era già dileguato di corsa». «Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio per non avere ciò che mi serve, ero affezzionatissima a quella valigia dato che l’avevo da 15 anni. Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita – conclude – ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro».