Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOFurtiLombardiaMilanoTrenitalia

Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della “finta valigia”: «Spero che spenda il ricavato in medicine»

04 Ottobre 2025 - 17:19 Alba Romano
embed
giorgia palmas
giorgia palmas
Il furto mentre la showgirl si trovava a bordo di un vagone executive su un treno partito da Milano, direzione Roma

La showgirl Giorgia Palmas è stata derubata in treno con la tecnica della valigia. Palmas, in viaggio su un convoglio partito dalla stazione centrale di Milano in direzione Roma, non è riuscita a fermare un uomo che ha preso la sua valigia e si è dileguato in pochi minuti, scendendo alla fermata di Rogoredo. «Non riesco a spiegare la sensazione di smarrimento e la delusione che provo», ha scritto lei su Instagram.

«Io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma lui era già via»

La conduttrice si trovava su un vagone executive quando ha notato un passeggero sistemare un «finto bagaglio» sullo scomparto sopra al suo posto. Quando lei, insieme ad altre due persone, si è accorta che qualcosa non andava, lo sconosciuto era già sceso dal treno. «Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era sopra di me, forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l’uomo si era già dileguato di corsa». «Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio per non avere ciò che mi serve, ero affezzionatissima a quella valigia dato che l’avevo da 15 anni. Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita – conclude – ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Elisa piange un po’ per la Flotilla un po’ per i suoi affari. Nell’ultimo anno ha visto evaporare 292 mila euro di guadagni

2.

Beatrice Venezi va all’attacco: «Su di me falsità infondate, sto valutando tutte le azioni legali». E si affida a Giulia Bongiorno

3.

Beatrice Venezi «non è all’altezza della Fenice. Il suo gesto è scolastico, non è matura»

4.

Perché Enrico Varriale è stato licenziato «per giusta causa» dalla Rai

5.

Beatrice Venezi, Beppe Vessicchio a Open: «Non condivido le sue idee, ma solidarizzo con lei. Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava. Poi commenti sgradevoli» – L’intervista

leggi anche
Ryanair
ATTUALITÀ

«Ho chiesto prestiti per deviare le attenzioni», l’ammissione di uno degli steward di Ryanair indagato per furti e contrabbando di sigarette

Di Alba Romano
Gratta e vinci
ATTUALITÀ

Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

Di Giulia Norvegno
furti novara versace nove indagati magazzino
ATTUALITÀ

Novara, furti per due milioni di euro in un magazzino di Versace: nove indagati tra ladri e rivenditori

Di Davide Aldrigo