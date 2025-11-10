Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

Lo scatto che lo immortala mentre passeggia elegantissimo davanti al museo fece il giro del web: «Anche a scuola mi vesto così»

La mattina del 19 ottobre, giorno dell’ormai celebre furto al Louvre, non c’erano solo sirene e lampeggianti davanti al museo parigino. Tra le transenne e i turisti confusi, c’è un’immagine che ha catturato l’attenzione più di tutte le altre: un ragazzo elegantissimo, con cappotto lungo e cappello fedora inclinato, come se fosse appena uscito da un film in bianco e nero. Lo scatto, realizzato da un fotografo dell’Associated Press, ha fatto il giro del mondo. E così, mentre la polizia cercava i responsabili del furto dei gioielli imperiali, internet aveva già trovato il suo mistero parallelo: chi è l’uomo con il fedora?

L’identità dell’uomo con il fedora

La risposta è finalmente arrivata. Il giovane ritratto nella foto non è un ladro e nemmeno un attore in incognito. Si tratta di Pedro Elias Garzon Delvaux, 15 anni, studente della periferia parigina e appassionato di gialli. «Non ho voluto dire subito che ero io. C’era un’aria di giallo attorno alla foto, bisognava prolungarla», ha raccontato. Dopo settimane di silenzio, il ragazzo parigino ha rivelato la propria identità e aperto il proprio profilo Instagram al pubblico: «Aspetto che mi contattino per dei film. Sarebbe molto divertente».

La fama sul web

Quella mattina del 19 ottobre, il 15enne francese si trovava insieme alla madre e al nonno in quella zona di Parigi proprio per visitare il Louvre. «Era chiuso, non sapevamo del furto», ricorda il giovane. Qualche giorno più tardi, la foto che lo immortala mentre passeggia di fianco ad alcuni poliziotti comincia a fare il giro del web, tra meme, teorie strampalate sulla sua identità e addirittura un articolo del New York Times.

«Mi vesto così anche a scuola»

Stando a quanto spiega il 15enne parigino, l’outfit sfoggiato il giorno del furto al Louvre non si deve a circostanze eccezionali. Piuttosto, viene dalla sua passione per Sherlock Holmes e Hercule Poirot. «Mi piace vestirmi elegante, anche a scuola vado così», spiega il ragazzo. Mentre il fedora, precisa, lo indossa solo nei weekend o per le visite ai musei.