Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ESTERIArteFranciaGiovaniLouvreMuseiSocial mediaTikTokVideo

Nuovo imbarazzo al Louvre, due tiktoker eludono la sicurezza e appendono un loro quadro nella sala della Gioconda: come hanno fatto – Il video

16 Novembre 2025 - 14:25 Ugo Milano
embed
Dopo il clamoroso furto del 19 ottobre, il museo ora deve fare i conti con lo scherzo di due influencer belgi

Il Louvre, già finito sotto i riflettori per il clamoroso furto dello scorso 19 ottobre, deve fare i conti con un nuovo imbarazzante caso. Questa volta, a mettere in difficoltà la sicurezza non sono stati ladri professionisti, ma due giovani tiktoker belgi che hanno approfittato di una disattenzione delle guardie per appendere un quadro che li ritrae nelle vicinanze della celebre Gioconda di Leonardo da Vinci. Nonostante il gesto non abbia avuto le stesse conseguenze drammatiche del furto di ottobre, che ha provocato un buco dal valore di circa 88 milioni di euro, anche questa volta il personale della sicurezza non ha fatto una grande figura, soprattutto agli occhi degli utenti social che hanno visto e commentato il video dei due tiktoker. I protagonisti del colpo sono due influencer originari del Belgio, noti per i loro video ironici e virali sui social: Neal e Senne.

Come hanno fatto ad appendere il quadro

Per introdurre il loro dipinto al Louvre, i due tiktoker hanno superato i controlli grazie a una cornice pieghevole in Lego e all’opera arrotolata. «Con pezzi di grandi dimensioni è impossibile passare i controlli di sicurezza», hanno spiegato nel video. Una volta entrati nel museo, Neal e Senne hanno ricostruito la cornice, inserito il dipinto e cercato di appenderlo vicino alla Gioconda. L’elevata presenza di guardie non ha permesso loro di piazzarlo accanto al celebre quadro. Tuttavia, nonostante il poco tempo, i due belgi sono riusciti a collocare l’opera che li ritrae nella stessa stanza della Gioconda. «Sapevamo che sarebbe stato rischioso. Una volta appesa l’opera d’arte, ce ne siamo andati immediatamente. Non volevamo provocare la sicurezza o aspettare la loro reazione», hanno dichiarato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

2.

Servono soldati in Germania, si parte dai classe 2008: i quiz e lo stipendio previsto per i 18enni tedeschi

3.

Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia il posto: «Cosa sapeva di mazzette e malaffare?»

4.

Condannato a morte da 20 anni, gli viene concessa la grazia poche ore prima dell’esecuzione: la storia di Tremane Wood

5.

Medico abusava di adolescenti disabili con la scusa delle visite: il processo in Francia

leggi anche
fedora furto louvre
ESTERI

Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

Di Alba Romano
louvre furto parigi arresti
CULTURA & SPETTACOLO

I conti sballati del Louvre dietro il furto del secolo: «Così la sicurezza è stata sacrificata per l’immagine»

Di Diego Messini
louvre ladro Doudou Cross Bitume Niakate Abdoulaye
ESTERI

«Non sapevo fosse il Louvre»: chi è “Doudou Cross Bitume”, uno degli arrestati per il colpo al museo. I precedenti e la fama online

Di Davide Aldrigo
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Le falle nella sicurezza del Louvre: la password ridicola delle telecamere e il rischio di violazioni già segnalato nel 2014. Così si poteva accedere ai server

Di Cecilia Dardana
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Furto al Louvre, accusata anche una donna: sarebbe tra le complici del colpo. Rilasciato un sospettato: «Arresti? Senza una logica»

Di Alba Romano