Venezia, Lady Pickpocket denunciata da due persone che ha chiamato «ladri»

I due non avrebbero nulla a che fare con i borseggiatori. La querela per diffamazione

Monica Poli, nota come Lady Pickpocket, è stata denunciata a Venezia per diffamazione per aver ripreso in video e pubblicato sui social due uomini che non avrebbero nulla a che fare con i borseggiatori. Lo riportano il Gazzettino e la Nuova Venezia. Nel filmato in questione la consigliera comunale famosa per inseguire i pickpocket in giro per Venezia, segnalandone la presenza ai turisti e alle forze dell’ordine, inquadra i due uomini a una fermata del tram a Mestre, urlando «ladri». Il video sui suoi profili social è arrivato fino a 30 mila interazioni, raggiungendo anche i diretti interessati.

Chi è Lady Pickpocket

I protagonisti del video, tuttavia, sarebbero un meccanico di Vicenza (incensurato) e un uomo che in passato ha avuto qualche guaio con la giustizia, seppur non per furto. I due si sono rivolti all’avvocato Marco Zanchi. Priorità del legale è ottenere la rimozione immediata del video dai social. Poli, interpellata dal Gazzettino, al momento non ha voluto commentare: «Sto esaminando il filmato con il mio avvocato, decideremo il da farsi e poi parlerò». Lady Pickpocket, conosciuta in tutta Italia per la lotta ai borseggiatori, un mese fa è stata eletta consigliera comunale nella lista della Lega con 900 voti, decidendo poi di aderire al gruppo misto.