Lei fa il palo, lui ruba le moto: i 14 colpi dei «Bonnie e Clyde» delle due ruote di lusso a Milano. La tecnica in due mosse e l’arresto – Il video

I due avevano anche un deposito in provincia di Milano, dove portavano tutte le moto di alta gamma che riuscivano a rubare.All'interno la polizia ne ha trovate 24

Sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico una donna di 43 anni e un uomo di 36, entrambi italiani, ritenuti dagli investigatori i «Bonnie e Clyde» dei furti di moto di alta gamma nel centro di Milano. La misura cautelare, eseguita dalla Polizia di Stato su coordinamento della Procura, contesta alla coppia 14 colpi messi a segno tra ottobre e dicembre 2024 nelle strade più frequentate del capoluogo lombardo. L’inchiesta era partita il 21 ottobre 2024, quando gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Centro avevano sorpreso i due in flagranza mentre portavano via una due ruote, individuando poi una serie di episodi analoghi nei due mesi successivi.

Come facevano a rubare le moto di lusso

Tra gps, pedinamenti, tabulati telefonici e filmati di videosorveglianza, gli investigatori hanno ricomposto una tecnica piuttosto rodata. Individuato il bersaglio, la donna faceva da palo controllando l’area, mentre il complice forzava il bloccasterzo. La moto veniva poi spinta a mano per qualche centinaio di metri e coperta con dei teli per sottrarla allo sguardo del proprietario, solo in rari casi i due avviavano il motore sostituendo le centraline elettroniche con moduli modificati. Dopo essersi assicurati che il mezzo non fosse dotato di localizzatore satellitare, tornavano sul posto con dei furgoni per trasferirlo a Ciserano, nel Bergamasco, dove le moto venivano piazzate sul mercato. Proprio in un magazzino della zona, il 2 dicembre 2024, gli agenti hanno recuperato 24 moto rubate a Milano, già restituite ai legittimi proprietari.