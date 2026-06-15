Furto in casa di Moise Kean a Firenze: rubati orologi di lusso in sua assenza. Quanto teneva nella sua abitazione

L'attaccante della Fiorentina è attualmente fuori dall'Italia. Secondo le prime ricostruzioni i ladri sono entrati dal retro dello stabile

Furto nella casa di Moise Kean a Firenze, nel quartiere Campo Marte. I ladri hanno approfittato dell’assenza dell’attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana, attualmente lontano dall’Italia, per introdursi nell’appartamento e portare via alcuni orologi di lusso. In base a una prima stima, riportato dal quotidiano La Nazione, il valore della refurtiva si attesta attorno ai 300mila euro.

I carabinieri al lavoro

A dare l’allarme, la mattina del 15 giugno, è stato un ospite di Kean nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i i carabinieri della Sezione Investigazioni scientifiche che hanno svolto i rilievi alla ricerca di tracce dei malviventi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica del furto. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati dal retro della casa. Kean al momento si trova fuori dall’Italia: al suo ritorno sarà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà con gli inquirenti per redigere l’inventario preciso degli oggetti rubati. Proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire eventuali dettagli del furto.