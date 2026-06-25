Roma, una banda di ladri scassina una cassaforte per rubare carte Pokemon e One Piece. Il valore? 200mila euro

Nel mirino dei ladri oggi non ci sono solo gioielli, ma anche carte collezionabili il cui valore continua a salire

Una cassaforte chiusa e una banda di ladri muniti di fiamma ossidrica per aprirla. Ma non per rubare gioielli e orologi preziosi. Il bottino dei ladri che hanno agito in un appartamento di via La Spezia, nel quartiere San Giovanni, a Roma, è una collezione di carte Pokemon e One Piece.

Il furto in pieno giorno

Il “colpo” messo a segno vale – secondo l’Adnkronos – circa 200mila euro: approfittando dell’assenza del proprietario, i ladri si sono introdotti dell’appartamento in pieno giorno e hanno aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica. Al suo rientro la vittima ha scoperto il furto e ha immediatamente allertato la polizia. Le carte collezionabili rubate erano di due dei più popolari giochi di carte: Pokemon e One Piece. In particolare, le carte Pokemon sono diventate delle vere e proprie forme di investimento, raggiungendo cifre impensabili, tanto da meritarsi un posto all’interno delle casseforti.

Il valore delle carte collezionabili

Se alcune carte valgono pochissimi centesimi, altre invece arrivano a valere migliaia di euro. E addirittura c’è una carta di Pikachun che è stata recentemente venduta all’asta per 16.492.000 dollari. A comprarla è stato Io YouTuber e wrestler Logan Paul. Si tratta di una delle carte Pokemon più pregiate, che è di fatti stata certificata dal Guinness dei Primati come la più costosa in assoluto.

Ma cosa decide il valore di una carta? Ovviamente la sua rarità, e poi lo stato di conservazione e l’integrità della carta, la popolarità del personaggio e il suo “potere” all’interno del gioco.